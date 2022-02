The Wild: La leyenda del Rock – Parte 52

Marzo 2020: Sale el sol una vez más

Nos presentamos a la señora, ella se identificó como Lorena Gabriela Castro (dudó un poco al decir su nombre). Sabíamos quién era, pero por supuesto que no intentamos contradecirla.

Le explicamos el motivo de nuestra visita, su semblante cambió de repente, su sonrisa dio lugar a una expresión adusta pero, sin embargo, tierna y comprensiva.

Le dijimos que no era nuestra intención molestar, sino que nuestro objetivo era reivindicar, al menos en un ensayo biográfico, a un genio de la música de todos los tiempos, olvidado por el mundo, pero muy recordado, respetado y reconocido por muchos de nosotros, seres anónimos que amamos y le agradecemos habernos regalado el rock.

Lorena cambió su rostro, dos lágrimas se deslizaron de sus ojos, nos miró con ternura y nos dijo “Síganme por favor”.

La acompañamos por el sendero de piedras, que abrazaba una cabaña amplia y acogedora, completamente hecha de troncos, rodeada de cientos de arbustos coloridos, como en un cuadro de Monet, hasta que, en un claro de la parte trasera de la cabaña, vimos la silueta, de espaldas, de un hombre mayor, fumando una pipa y sentado en una reposera, con un sombrero de paja y al sol.

Mis piernas me fallaron, temblé, trastabillé, casi caigo desmayado, pero Lorena se apresuró y me tomó de la mano, como una madre. “Tranquilo, es sólo un hombre, y viejo”.

Nos acercamos despacio. Doña Lorena me acercó un banco con asiento de mimbre. Me senté cerca del hombre.

“Buenos días don Anselmo”, le dije. Él, era como si no hubiera escuchado, seguía mirando al cielo azul del horizonte y fumando su pipa añeja. Me quedé callado más de un minuto, él actuaba como si yo no existiera.

“Querido,” intercedió Doña Lorena, “Este señor viene desde Buenos Aires solamente para verte.”

Don Anselmo no respondía, pero algo en su semblante me decía que sabía, que Frank sabía, que alguna vez lo iban a descubrir, y eso lo inquietaba bastante.

“Antes de ayer lo visitamos a Smog, en Banfield”. Aquella frase fue la llave maestra. Don Anselmo se sacó la pipa de los labios con su mano derecha, giró la cabeza hacia mí, me miró a los ojos con ojos llorosos y me preguntó, como en una súplica: “¿Está bien?”.

Don Anselmo se desarmó, y me hizo la pregunta como si fuera un niño que pregunta por su madre.

“Sí, muy bien Frank” le contesté, “Le regalamos una Fender Stratocaster Roja, como la que usaba allá por los setenta, cuando intentaba cambiar al mundo, junto a usted.”

– ¿Y tocó bien?

Continuará…

Por Carlos Alberto Nacher

