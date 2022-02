Selena tiene seis años, nació con el síndrome de Tar y debe operarse los dos brazos en Barcelona

Selene Gutiérrez tiene seis años y nación con Síndrome de Tar, por lo cual sus brazos no tienen hueso radio y hace que sus manos se inclinen hacia adentro. Hasta el momento, Sele ya pasó por once cirugías en las que intentaron enderezar sus manos, pero sin resultados positivos. «A causa del síndrome que tiene Sele tuvo también una falla en la médula, nació con un montón de enfermedades que, gracias a Dios, ya no las tiene, pero lo que nos queda para mejorar la calidad de vida de ella es el tema de sus manos», contó Ivana Lobato, mamá de la pequeña de Caleta Olivia.

Hace un tiempo, a Sele le surgió la posibilidad de realizarse una operación que muy pocos médicos en el mundo la pueden hacer y para ello debe viajar a la ciudad de Barcelona: «La primera cirugía se realizará en el brazo izquierdo, dos meses después empieza con la rehabilitación y una vez que todo esté bien, recién ahí pasaremos al brazo derecho», dijo la mamá.

Para ello, la familia Gutiérrez necesita una importante cantidad de dinero de la que ya juntó una gran parte. Solo faltan 800 personas que donen $500 y lo pueden hacer al CBU:0170206640000001586190 y al ALIAS: TODOS.POR.SELE