Secuestraron hongos alucinógenos en un control de Arroyo Verde

Ayer por la tarde, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales se encontraba realizando un control en el puesto de Arroyo Verde cuando llega al lugar un Volkswagen Gol Trend, en el que el can adiestrado marcó positivo para algún tipo de sustancia.

Al realizar la requisa del vehículo, los policías encuentran dentro de un paquete de yerba un sobre de nylon transparente que contenía hongos alucinógenos. Si bien no se realizó el test de campo por no contar con reactivos para dicha sustancia, sí se hizo el pesaje de la sustancia, arrojando como resultado un pesaje 4,8 gramos.

El secretario Federal de turno, Dr. Matías González Mazziotti, dispuso el secuestro de la sustancia.