Santi Maratea recaudó más de $100 millones para combatir los incendios en Corrientes

Era sábado a la noche y lo más fácil para él hubiera sido desentenderse del asunto y juntarse con sus amigos. Sin embargo, Santiago Maratea no lo dudó un instante: utilizó todo su poder como influencer y comenzó a compartir varias stories en su cuenta de Instagram para alertar a sus más de dos millones de seguidores sobre la crítica situación que se está viviendo en la provincia de Corrientes. Es que desde hace ya varios días las llamas están arrasando con todo a su paso. Los incendios forestales consumieron más de 780 mil hectáreas y miles de animales perdieron la vida y otros están con graves heridas.

Ante esto, el influencer entendió que tenía que accionar lo más rápido posible y comenzó una colecta para recaudar 250 mil pesos para la compra de los elementos anteriormente mencionados. Sin embargo, tal como lo dijo él mismo, todo se le fue de las manos. En 45 minutos compartió que juntó tres millones de pesos y, horas más tarde, comunicó que superaron los cinco millones de pesos y se recaudó para la compra de “todo lo que necesitaba el Consorcio del manejo del fuego”. Su próximo objetivo era juntar plata para la compra de la camioneta y los medicamentos para los animales. Sin embargo, minutos después de las 13 de este domingo, sorprendió al mostrar una captura de los recaudado hasta el momento: más de 41 millones de pesos. “Esto se está descontrolando”, admitió ante semejante número.

Cuando parecía que la recaudación ya era todo un éxito, los números siguieron sorprendiendo a Maratea. Alrededor de las 17.30, actualizó la cifra de lo recaudado: 84 millones de pesos. “El primer link lo subí hace 16 horas”, escribió sorprendido en sus stories. Y, a las 19, a punto de llegar a los 100 millones, Santiago decidió realizar un “vivo” para compartir con sus seguidores este gran logro que ayudará a la provincia que hoy está sufriendo un desastre ambiental.

“Lo que está pasando es insane (una locura). Para Emmita, que fue sin precedentes y terminé teniendo una nota en Despierta América, un medio de Miami, fueron 111 millones en 10 días y ahora estamos en 100 millones en menos de 24 horas. Entonces me está costando entender que pasó, que está pasando. Primer colecta del 2022 y supera la más grande del 2021”, comenzó expresando. Acto seguido, comenzó a mostrar cómo iba acrecentándose lo recaudado, cuando apenas faltaban algunos miles de pesos para llegar a esa importante cifra. Es que él quería compartir el momento exacto en el que se superara esa barrera para celebrar con la gente que lo ayudó en esta trascendental causa que hoy tiene en vilo al país.

Sin embargo, un desperfecto técnico empañó un poco -tan solo un poco- esa ilusión. Porque justo cuando la cifra se actualizó, se quedó sin audio y los miles de internautas que estaban esperando su reacción no pudieron escuchar lo que Maratea expresó al llegar al objetivo. De todas formas, momentos después el influecer lo solucionó y retomó la comunicación. “Es mucha plata, hay que distribuirla por todo Corrientes. Y obviamente, cuanto más te metés, más complejo se vuelve porque no es un bombero, un bosque…son un montón, dependiendo de la zona, y hay que evitar caer en estafas”, señaló.

En este sentido, Maratea explicó que es muy difícil la tarea de coordinar tanta ayuda, por eso es que cuenta con un equipo de gente que lo asesora y con la que está trabajando para que próximamente comience a funcionar su ONG, que según sus palabras será más grande que Google. Para esto es que también está coordinando la creación de una DAO, que es una forma de organización que le facilitará la coordinación de varias colectas en simultáneo. Puntualmente en relación a esta colecta, explicó algunos de sus próximos pasos, entre los que se encuentra encontrar los proveedores, y enfatizó en que el dinero ya está en una cuenta del Consorcio del Manejo del Fuego, que son quienes se encargarán de utilizarla para comprar todos los recursos necesarios.

Sobre el cierre del vivo, reveló que fue un audio de Lourdes Sánchez llorando una de las cosas que más lo conmovió y por la cual decidió comenzar inmediatamente la colecta. “Santi, por favor, ayudá a mi provincia”, le dijo la bailarina ayer por la noche vía Whastapp. Y también fue una de las que ceelbró lo recaudado. “100 millones de gracias”, le escribió este domingo por la tarde en los comentarios de Instagram. En tanto, Cinthia Fernández fue otra de las famosas que lo felicitó: “¡Sos todo ! Me hiciste llorar wacho (sic) Dios te bendiga a vos y a todos la gente que colaboró, y a todos los que están luchando ahí en esa frontera de fuego ¡Felicitaciones! ¡Cuántos deben aprender de vos!”. (Fuente: Teleshow)