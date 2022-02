Rusia amenaza con una guerra nuclear: «No habrá vencedores»

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con librar una guerra nuclear en el caso de que Ucrania se incorpore como país miembro de la OTAN. “Quiero recalcarlo una vez más. Lo he estado diciendo, pero me gustaría mucho que por fin me escucharan, y que lo hicieran llegar a las audiencias en prensa, televisión y online”, sostuvo en una rueda de prensa, preguntándose: “¿Entienden o no que si Ucrania entra en la OTAN e intenta recuperar Crimea por medios militares, los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto bélico con Rusia?”.

Asimismo, advirtió que “por supuesto, el potencial (militar) de la OTAN y de Rusia es incomparable; Lo entendemos, pero también entendemos que Rusia es uno de los principales estados nucleares, y por algunos componentes modernos incluso supera a muchos. No habrá ganadores. Y ustedes serán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. No tendrán tiempo ni de pestañear cuando se ejecute el artículo 5 (defensa colectiva de los miembros de la OTAN)”.

