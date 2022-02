Productores han perdido más del 50% de los animales en el Valle del Genoa

La escasez de agua en el Valle del Genoa es crítica. Semana tras semana, el ganado muere de sed. “El Estado nos tiene abandonados”, se lamenta Lorenzo Caspari, productor agropecuario cuyo campo se ubica en el suroeste de Chubut.

“Es increíble recorrer ese valle y ver un entorno que parece la Luna”, ejemplifica Caspari y comenta que los campos están plagados de “animales muertos de sed, embarrados en las aguadas buscando desesperadamente tomar algo”.

La situación se ha vuelto trágica, “esto nos agarró de golpe, se dio con una velocidad que no nos dio tiempo a nada, así que salí desesperado a hacer aguadas, a sacar hacienda. Me angustié mucho estos últimos días, porque uno ve los animales muertos y es difícil de explicar lo que uno siente”.

“Nosotros teníamos 5000 animales al corte y este año no se si vamos a llegar a 2000. Más del 50 por ciento lo perdimos”, dijo Caspari al señalar que su campo, “ya no es productivo, está todo volado el suelo, tenemos dunas por todos lados. Cuando lo recorres y ves ese paisaje, te golpea psicológicamente. Ya no podemos producir como antes, ya no podemos tener sueños de producción si antes no podemos tener agua”.

Medidas urgentes

“El Estado nos tiene abandonados, en realidad nunca vino”, afirma Caspari, y sostiene que “uno de los problemas que tenemos es que algunos vecinos, que no son solidarios, cortan el agua arriba de Gobernador Costa y dejan, tanto a Gobernador Costa como a José de San Martín, con graves problemas en las napas”.

Los productores de la zona coinciden en señalar que, la mitad del problema es climático, “pero el otro 50 por ciento es inacción del Estado y falta de solidaridad de nuestros vecinos que cortan el agua, hay responsabilidades compartidas”.

Respecto de las demandas al Estado, Caspari aseguró: “Yo estoy acá para dialogar con la gente del IPA (Instituto Provincial del Agua), con Nicolás Cittadini. Necesitamos proyectos de infraestructura como el trasvase del río Carrenleufú o Corcovado hacia el Valle de Genoa para nutrirnos de agua y hacer lo que sabemos, que es producir más hacienda, más corderos, lana y lo que nos pida el futuro”.

“Necesitamos que el Estado venga y haga una perforación para saber que están para algo más que cobrar impuestos”, sentenció.

Crisis hídrica

En agosto de 2021 Chubut ingresó en Emergencia Hídrica, y desde entonces se han realizado una decena, quizá algo más o menos de reuniones, para atender la situación que afecta a productores en toda la provincia, e incluso podría afectar el abastecimiento para el consumo humano en algunas localidades.

En la zona del Valle del Genoa, el estado de situación es crítico. Desde hace meses los productores exhiben imágenes de cómo lo que alguna vez tuvo un gran caudal de agua, ahora parece un desierto. Este verano los animales están muriendo por falta de agua y la preocupación crece dado que también hay escasez de agua para abastecer a las localidades de la zona.

Los diagnósticos ya son conocidos por todos, productores, municipios, el IPA y Nación. Sin embargo, medidas concretas que permitan inicialmente paliar la situación, y encarar soluciones de fondo a largo plazo, no llegan.