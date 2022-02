Primeros juegos en la Liga Nacional Masculina en las playas portuarias

Este jueves, comenzó a jugarse la fase Final de la Liga Nacional Masculina de Futbol Playa, a jugarse hasta el próximo domingo en las playas de Puerto Madryn.

Doce equipos, llegados desde distintos puntos del país, entre los que se encuentran locales, forman parre de la competencia que el domingo a las 11 horas definirá a un campeón.

Futbol playa del mejor en Madryn

Desde este jueves 17 hasta el domingo 20 se disputa en la costa madrynense la Fase Final Nacional de la Liga Nacional masculina de Fútbol Playa, con la participación de 12 equipos de distintos puntos del país y que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, a través de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Fútbol Playa y del Consejo Federal de Fútbol, y acompañado por la subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y Chubut Deportes.

El ganador de esta Liga, conseguirá el derecho de disputar ante Acasusso (ganador Torneo Transición 2021) por una plaza para jugar la Libertadores de Fútbol Playa.

Este certamen playero, se realiza por primera vez en el país con estas características y Puerto Madryn fue elegido sede en ambas ramas, ya que hace algunos días recibió también al fútbol femenino en su versión playa y que consagró campeón a Arena Madryn, equipo representante de la ciudad anfitriona del evento costero.

Las canchas donde se desarrolla el certamen están ubicadas en el sector de playa a la altura de B. Brown y Tehuelches durante todo el jueves y viernes se disputa la fase clasificatoria, mientras que el sábado por la tarde serán las semifinales y el domingo los partidos por el tercer puesto y la final por el título, que tendrá televisación a todo el país a través de DeporTV y Canal 7 de Rawson.

Tuvo su acto de apertura

La viceintendente de la ciudad, Noelia Corvalán, encabezó el acto de apertura de la Liga, y contó con la presencia de Diputados Provinciales, Autoridades de AFA, Concejales madrynenses y funcionarios del gabinete municipal.

Cómo se juega

Se conformaron 3 zonas de 4 equipos cada una. Cada una de las zonas se disputará por el sistema todos contra todos a una sola rueda de partidos. Los equipos ubicados en el primer puesto de cada una de las zonas más el mejor ubicado en el segundo puesto clasificarán para las semifinales.

FÚTBOL PLAYA – LIGA NACIONAL MASCULINA

EN PUERTO MADRYN

Grupo “A”

Argentino de Rosario / Ituzaingo / Dep. Malvinas (Escobar) / All Boys (La Pampa)

Grupo “B”

Racing Club (Avellaneda) / JJ Moreno (Pto Madryn) / Rosario Central / Sol de Mayo (Viedma)

Grupo “C”

Huracán (Bs. As.) / Arena Madryn (Chubut) / Club S.C. y D. Citrex (Corrientes) / Guillermo Brown (Pto Madryn)

Resultados

Jueves 17

Sol de Mayo 8 – Rosario Central 7 (Zona A)

Arg. Rosario 8 – Ituzaingó 2 (Zona A)

Racing Club 7 – JJ Moreno 4 (Zona B)

All Boys (LP) 5 – Dep. Malvinas 3 (Zona B)

Brown 1 – Citrex 12

Arena 5 – Huracán 1

Ituzaingó 4 – Malvinas 1

Arg Rosario 8 – All Boys 4

Jugaban al cierre de esta edición

19hs Racing Club vs. Sol de Mayo (Zona B cancha 1)

19hs JJ Moreno vs. Rosario Central (Zona B cancha 2)

Programación Viernes 18

8.30 Huracán vs. Brown (Madryn) (Zona C cancha 1)

9.45 Arena Madryn vs. Citrex (Ctes) (Zona C cancha 1)

11hs All Boys (LP) vs. Ituzaingo (A cancha 1)

11hs Malvinas (Escobar) vs. Arg. Rosario (A cancha 2)

17hs Sol de Mayo vs. JJ Moreno (B cancha 1)

17hs Rosario Central vs. Racing Club (B cancha 2)

18.15hs Brown (Madryn) vs. Arena Madryn (C cancha 1)

18.15 Club Citrex (Corrientes) vs. Huracán (C cancha 2)

Sábado 19

17hs Semifinales – Cruces por sorteo (Cancha 1)

18.15hs Semifinales – Cruces por sorteo (Cancha 1)

Domingo 20

9.30hs 3er/4to Puesto – Perdedor 19 vs Perdedor 20 (Cancha 1)

11.15hs Final – Ganador 19 vs Ganador 20 (Cancha 1)