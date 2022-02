Primer adelanto de «Elvis» película biográfica sobre «el rey del rock»

Se viene «Elvis», película dirigida por Baz Luhrmann (Moulin Rouge!), y protagonizada por Austin Butler en el papel de Elvis Presley. Fue el propio director el que brindo un pequeño adelanto que anticipa que el tráiler sobre la película de el rey del rock se estrenará el jueves.

El corto teaser comienza con la toma de Austin Butler interpretando a la estrella siendo abordado para por su manager el Coronel Tom Parker. Luego, podemos ver a El Rey actuando en el escenario en los años 50 mientras las chicas gritan, antes de una recreación del famoso e icónico Comeback Special de 1968.

La historia ahondará en los años de ascenso a la fama del artista. Tras el lanzamiento en 1956 de Heartbreak Hotel, Presley conseguía una popularidad sin precedentes y se convertía en una de las mayores estrellas del mundo de la música, dejando un legado que se sostiene hasta el día de hoy y que seguramente nunca desaparecerá.

A Butler se unirán Olivia DeJonge como Priscilla Presley y Tom Hanks como Tom Parker, mítico manager del rey. Junto a ellos estarán también Maggie Gyllenhaal, Rufus Sewell y más.

Elvis esta programada para estrenar en junio de 2022, aunque probablemente obtendremos una fecha oficial junto con el tráiler este jueves.

Hey, it’s time to TCB!⚡️

I’ll have a trailer to share with you all on Thursday…#Elvis #TCB #ElvisMonday pic.twitter.com/NETP7mk1eA

— Baz Luhrmann (@bazluhrmann) February 14, 2022