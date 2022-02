«No estamos contentos de estar con el FMI» afirmó Linares y cargó contra la oposición

El presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, se pronunció respecto de la renuncia de Máximo Kirchner al bloque oficialista de diputados en el Congreso de la Nación.

En diálogo con Azulmedia, expresó que «no hay ningún tipo de ruptura, él se puso en una posición, el Gobierno tomó otra, somos todos del Frente, es respetable lo que dijo Máximo y le da la posibilidad al Presidente de la Nación para nivelar la mano y poner a otra persona que lo acompañe en estas cosas; para nada es un ‘peligro'» y agregó que «en el Senado somos un grupo muy unido, lo hemos demostrado en la última Sesión, vamos a trabajar por el país y esto no tiene que opacar la reactivación económica que está teniendo Argentina, con un turismo con capacidad récord y obras que están en todos lados».

«Hay que cambiar la agenda por una positiva de cosas que están pasando en la provincia», señaló Linares en relación a Chubut, y respecto de su rol en la Cámara Alta, se puso «a disposición de los municipios para trabajar».

Consultado sobre su relación con Cristina Fernández, el ex intendente de Comodoro Rivadavia sostuvo que «hablo permanentemente con ella, en lo personal me gusta estar en el Senado porque ella es una persona que admiro mucho; y ahora tenemos que hablar de las necesidades actuales y solucionar los problemas de la gente que no la está pasando bien; yo estoy convencido de que la economía se está reactivando».

Sobre el acuerdo con el FMI, Linares expuso que «el peronismo siempre cumplió con los compromisos con el Fondo, lo dijo el Ministro (Martín) Guzmán: nosotros no estamos contentos de estar con el Fondo, nos han llevado a él y hoy nos tenemos que hacer cargo del desastre al que nos llevó el macrismo» y reflexionó que «ese dinero, unos USD44.000 millones, se fue en la ‘timba’ financiera».