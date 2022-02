Momento incómodo

Celebración en pleno, los invitados especiales sobre el escenario, Juan Pablo Luque está por iniciar su discurso y alguien advierte que el Gobernador no es de la partida, rápidamente el locutor oficial lo invita a subir. Superado el descuido protocolar, Juan Pablo le habla a los presentes, le dedica unos párrafos al crecimiento, el desarrollo y nuevos desafíos de la ciudad, para luego adentrarse en un terreno un tanto más amplio. «Chubut es una provincia desintegrada políticamente y es imprescindible la reconstrucción de su identidad, sin permitir que los regionalismos la dividan”, afirma Luque y declama que Comodoro, «debe bregar por la unidad de Chubut». Por mucho que se resista a reconocer que toda la movida de este miércoles tuvo tono de campaña, a Juanpi lo traiciona el subconsciente desde el arranque, o no, y simplemente decidió ignorar a Mariano. Allí estaba, elogiando la política pública nacional, poniéndose sentimental, hablando de las virtudes de sus invitados especiales, y dejando completamente fuera del cuadro al Gobernador. Quizá no tenía nada que agradecer o elogiar, y por eso no lo hizo, pero el desaire no pasó desapercibido. Había cuatro personas con él en el escenario, y Luque solo se enfocó en tres de ellos. El esfuerzo por cuidar el protocolo que hieran minutos antes sus colaboradores al subir a Mariano al escenario, se vieron deslucidos por el propio Intendente. Así las cosas, si el acto por el 121° Aniversario de Comodoro tuvo tono de campaña, y eso no se puede ignorar.