Madryn sufrió la contundencia de San Martin y perdió como local

Por 2 a 1 y como local, el Deportivo Madryn cayó este sábado ante San Martin de Tucumán, en uno de los juegos correspondientes a la 3° Fecha de la Primera Nacional.

Jourdan y Cano marcaron para “El Santo”, descontando Mauricio Mansilla para “El Depo” que se quedó con un sabor amargo tras no haber podio cambiar por gol las situaciones creadas. Tuvo sus primeros minutos Brian Fernández.

Derrota en casa ante un experimentado rival

Un sabor amargo quedó en el Estadio “Abel sastre” esta tarde de sábado, luego de la caída del Deportivo Madryn ante San Martin de Tucumán, por la 3° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Fue derrota por 2 -1 para el conjunto “Aurinegro”, quedando la insatisfacción de no haber podio cambiar por gol las situaciones creadas y haber sufrido la contundencia de un jerarquizado rival que en dos llegadas al área, pudo marcar para ganar. Sin embargo, la personalidad sacada adelante por “El Depo” en búsqueda del empate, fue el dato positivo.

El próximo fin de semana, los dirigidos por Ricardo Pancaldo viajarán a Buenos Aires, para visitar a Defensores de Belgrano.

El partido

El dueño de casa, el Deportivo Madryn, salió a buscar el triunfo desde el minuto cero: apoyándose en lo que pudiera crear Nicolás Sánchez en asociación con Leonardo Marinucci, llegaron las situaciones ofensivas que abastecieron a los delanteros Jeldres y Opazo.

Ta es así que a los 2 minutos de juego, avisó Opazo, con un remate que la defensa tucumana sacó al córner; mientras que luego, nuevamente Opazo, quedó mano a mano con el arquero Sand, pero no pudo acomodarse para definir y el golero ex Deportivo Roca se quedó con el balón.

Minutos después, a los a los 14´, en una gran jugada colectiva, el pase entrelineas encontró a Sebastián Jeldres, que no pudo conectar el balón y Sand ahogó el grito de gol.

Madryn era más y todo parecía indicar que la apertura del marcador estaría al caer; pero San Martin no lo perdonó. A los 34 minutos del primer tiempo, Federico Jourdan definió en una gran jugada creada por “el Santo” y puso el 1-0 a favor de los tucumanos.

Al regresar de vestuarios en el segundo tiempo, Madryn sostuvo el objetivo de ir en búsqueda del empate; pero lo sofrió, ya que a los 20´, Lucas Cano anotó para el 2-0 que fue un baldazo de agua fría.

Rápida reacción tuvo el banco del “Aurinegro”, al realizar las variantes, entre ellas los ingresos de José Michelena, Emiliano López y Brian Fernández, que debutó así con la camiseta del “Depo”. Creció desde allí la vocación ofensiva del equipo, que atacó con mayor claridad y estuvo cerca de anotar,

Allí generó el tiro libre que desde un centro enviado al área por Marinucci, conectó de manera eficiente Mauricio Mansilla, para anotar el merecido descuento. Eso, llenó de confianza al “Depo” que buscó en distintas soluciones poder concretar el empate.

Una de ellas, fue con un remate de Brian Fernández que sacó con lo justo Sand y en el rebote, cuando llegaba, cerró al córner el zaguero central visitante Lopes. Zúñiga, también aportó a la ofensiva “Aurinegra”, con un centro enviado al área buscando la definición de alguno de sus compañeros, pero no pudieron concretar.

Fue caída del “Depo” y un sabor amargo por haber merecido más y haberlo hecho todo para cambiarlo por gol.

El próximo fin de semana, en la 4° Fecha, Deportiva Madryn viajará a la ciudad de Buenos Aires para medirse ante Defensores de Belgrano. Será el sábado a las 17 horas.