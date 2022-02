Madryn: ebrio quiso rescatar a su amigo de la comisaría y también terminó detenido

Minutos antes de las tres de la mañana, personal policial se hizo presente en la cervecería Berlín, ubicada en la esquina de avenida Roca y Storni, donde un hombre de 27 años se encontraba pateando la puerta del local, luego de haber sido sacado por personal de seguridad por ocasionar disturbios adentro.

Los uniformados le indican al hombre que se retire, pero, al estar alcoholizado y violento, fue detenido y trasladado a la comisaría Primera.

Minutos después, se hace presente en la seccional otro hombre que, a los gritos, exigía la libertad para su amigo o que lo encarcelen a él también: «A quién le tengo que pegar para que me metan con él, si no le dan la libertad métanme con él», gritaba el salvador.

Ante esta situación, y por estar también alcoholizado, fue demorado aunque no junto a su amigo. Luego, personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia a ambos, los cuales dieron positivo con 2,63 g/l para el detenido en la cervecería y 1,89 para el malogrado héroe que lo fue a rescatar.