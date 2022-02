Las verduras lideraron el aumento de precios de la canasta básica en Puerto Madryn

El Centro de Estudios José María Rey del Partido Socialista de Puerto Madryn continua con el relevamiento mensual de precios de la canasta básica de alimentos en la ciudad portuaria. ´Según indicaron, en enero 2022, el incremento de precios de dicha canasta fue del 3,6%.

Los artículos relevados corresponden a productos cárnicos, vegetales y frutas, alimentos no perecederos y de limpieza, tomando siempre las mismas marcas y en las mismas bocas de expendio. Cabe aclara que el índice no refleja el aumento del costo de vida, ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento y combustibles.

Según el Partido Socialista, los artículos que registraron el mayor porcentaje de aumentos fueron: café molido (35%), cebolla (32%), tomate redondo (22%), papa lavada (18%), té en saquitos (23%) y agua mineral sin gas (26%).