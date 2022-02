Las especies invasoras también llegaron hasta la Antártida

La vida marina que viaja en barcos de pesca, turismo, investigación y suministro que cruzan el océano representa una amenaza para los ecosistemas vírgenes de la Antártida, con el potencial de que las especies invasoras lleguen desde casi cualquier parte del mundo. Así lo señala una nueva investigación de la Universidad de Cambridge y el British Antarctic Survey, que ha rastreado los movimientos globales de todos los barcos que ingresan a las aguas antárticas.

Los investigadores identificaron 1.581 puertos con enlaces a la Antártida y dicen que todos podrían ser una fuente potencial de especies no nativas. Las especies, incluidos mejillones, percebes, cangrejos y algas, se adhieren a los cascos de los barcos, en un proceso denominado “bioincrustación”. El hallazgo sugiere que podrían llegar a aguas antárticas desde casi cualquier parte del mundo.

Amenaza

“Las especies invasoras no nativas son una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la Antártida. Sus especies nativas han sido aisladas durante los últimos 15 a 30 millones de años”, dijo en un comunicado el profesor David Aldridge en el Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge, autor principal del informe, y agregó: “También pueden tener impactos económicos, a través de la interrupción de la pesca”.

Los científicos dicen que están particularmente preocupados por el movimiento de las especies de un polo a otro. Estas especies ya están adaptadas al frío y pueden hacer el viaje en barcos turísticos o de investigación que pasan el verano en el Ártico antes de cruzar el Atlántico para la temporada de verano antártica.

“Las especies que crecen en el casco de un barco están determinadas por el lugar donde ha estado. Descubrimos que los barcos pesqueros que operan en aguas antárticas visitan una red bastante restringida de puertos, pero los barcos turísticos y de suministro viajan por todo el mundo”, dijo Arlie McCarthy, investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge y del British Antarctic Survey, y primer autor del informe.

Se descubrió que los barcos de investigación permanecían en los puertos antárticos durante más tiempo que los barcos de turismo. Los barcos de pesca y suministro se quedan incluso más tiempo, en promedio.

Investigaciones anteriores han demostrado que las estadías más largas aumentan la probabilidad de que se introduzcan especies no nativas.

Debido a su ubicación remota y aislada, hay muchos grupos de especies que la vida silvestre antártica no ha desarrollado la capacidad de tolerar. Los mejillones, por ejemplo, pueden crecer en los cascos de los barcos y actualmente no tienen competidores en la Antártida en caso de que se introduzcan accidentalmente. Los cangrejos de aguas poco profundas introducirían una nueva forma de depredación que los animales antárticos nunca antes habían encontrado.

“Nos sorprendió descubrir que la Antártida está mucho más conectada globalmente de lo que se pensaba anteriormente. Nuestros resultados muestran que las medidas de bioseguridad deben implementarse en una variedad más amplia de ubicaciones de las que se encuentran actualmente”, dijo McCarthy. Agregó: “Existen regulaciones estrictas para evitar que las especies no nativas ingresen a la Antártida, pero el éxito de estas depende de tener la información para informar las decisiones de gestión.

Esperamos que nuestros hallazgos mejoren la capacidad de detectar especies invasoras antes de que se conviertan en un problema”.

El estudio combinó datos verificados de escala de puerto con observaciones satelitales sin procesar de la actividad de los barcos al sur de -60 ° de latitud, de 2014 a 2018. Se descubrió que los barcos navegan con mayor frecuencia entre la Antártida y los puertos del sur de América del Sur, el norte de Europa y el Océano Pacífico occidental.

El Océano Austral alrededor de la Antártida es el entorno marino más aislado de la Tierra. Es compatible con una combinación única de vida vegetal y animal, y es la única región marina mundial sin especies invasoras conocidas. El aumento de la actividad de los barcos en esta región está aumentando la amenaza de la introducción accidental de especies no autóctonas.

Las grandes pesquerías de krill en los océanos del sur también podrían verse interrumpidas por la llegada de especies invasoras en los barcos. El krill es un componente importante del alimento para peces utilizado en la industria acuícola mundial, y el aceite de krill se vende ampliamente como suplemento dietético.

“Las medidas de bioseguridad para proteger la Antártida, como la limpieza de los cascos de los barcos, se centran actualmente en un pequeño grupo de ‘puertos de entrada’ reconocidos. Con estos nuevos hallazgos, pedimos protocolos de bioseguridad mejorados y medidas de protección ambiental para proteger las aguas antárticas de especies no autóctonas, particularmente a medida que las temperaturas del océano continúan aumentando debido al cambio climático”, dijo el profesor Lloyd Peck, investigador del British Antarctic Survey, quien también participó en el estudio.