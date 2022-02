Lago Puelo: piden incorporar más recurso humano a la estructura judicial

El fiscal general de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, habló sobre la demanda del servicio de Justicia y el faltante de funcionarios para tal fin. En diálogo con AzM Radio, reconoció que «estoy yo como fiscal y cuento con cuatro funcionarios, pero todo el trabajo pasa a través de mí como supervisor, director de las investigaciones y demás».

En el mismo orden, Díaz Mayer reconoció que «faltan recursos humanos para poder tramitar todas las causas» y también se refirió a la importante cantidad de denuncias por delitos sexuales, donde la mayoría «ocurren en entornos intrafamiliares, algo preocupante a nivel estadístico».

«No soy un especialista para hacer un análisis social de la situación, pero es buena la existencia de tantas denuncias ya que se ha dado la posibilidad de que haya mucho acceso a la Justicia por diferentes canales, a diferencia de otras que han quedado archivadas por situaciones que han pasado hace muchos años. Creo que es la capacidad que se le ha dado a la sociedad para llegar a poder denunciar», resaltó el funcionario judicial.

Ante el faltante de recurso humano, «la Procuración General está al tanto, la situación el doctor Miquelarena la sabe, estuvo de visita en la jurisdicción a fin de año, y actualmente somos tres fiscales, yo como fiscal general jefe, otro fiscal que está de licencia y un tercer cargo que está vacante, fue llamado a concurso tres veces y no se pudo cubrir; primeramente se presentó una persona, no aprobó y las otras dos veces no se presentó nadie», indicó Díaz Mayer, puntualizando que «solamente cuento con dos empleados y ya enviamos notas para la posibilidad de incorporar a otros dos, a partir de la posibilidad del presupuesto que se aprobaría en estos próximos días».