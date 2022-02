La serie Euphoria está provocando una revolución musical en Spotify

La serie Euphoria de la plataforma de streaming HBO Max se caracteriza por su trama, looks y maquillajes brillosos, y las cortinas musicales. Tanto es el furor y el éxito del drama adolescente que provocó un incremento a nivel global de las reproducciones de artistas y la creación de playlists de la plataforma de música Spotify.

Las canciones de la serie estadounidense resultaron un vínculo interesante con la audiencia, ya que aquel grupo meterse de lleno en las vidas crudas, reales y complejas de cada uno de los personajes. Desde el estreno de la segunda temporada -9 de enero de 2022-, la banda sonora oficial obtuvo un aumento de más del 260% en las escuchas. Además, según los datos compartidos por Spotify, los usuarios crearon más de 600.000 playlists relacionadas hasta la fecha.

Euphoria: cuáles fueron las canciones más reproducidas

La popular plataforma de música publicó los mayores picos de reproducción: en primer lugar, se encuentra el track “Drink Before the War” de Sinéad O’Connor, que tiene un aumento de más del 26.900% en streams.

En segundo puesto apareció “4,5,6″ de Big Mali, con más del 3.600% de reproducciones. Mientras que el tercer puesto quedó para “Uhuh Yeah” de Colbie y G.L.A.M. (2.700% en streams).

Por otro lado, “Madonna” de Tarik (más del 2.600%), «Quiet, The Winter Harbor” de Mazzy Star (800%) y “All For Us” de Labrinth & Zendaya (700%), completan los primeros lugares.

En tanto, la voz del británico Labrinth se volvió conocida para muchos fans de la serie. Timothy Lee McKenzie, su verdadero nombre, aumentó sus escuchas en un 230%.

Cuáles son los personajes de Euphoria con más playlists creadas en su honor

Según Spotify, el personaje Maddy Pérez -interpretado por Alexa Demie- resulta ser la reina de la segunda temporada ya que los usuarios crearon más de 3.900 playlists con su nombre hasta la fecha. También, las reproducciones de aquellas listas aumentaron más de 1.100% desde el 9 de enero de 2022.

“Dead To Me” de Kali Uchis, “Cocky Af” de Megan Thee Stallion, “Maneater” de Nelly Furtado y “Needed Me” de Rihanna son algunas de las principales canciones que los oyentes de todo el mundo sumaron en las listas temáticas de Maddy.

Por su parte, Nate -interpretado por Jacob Elordi- también se ganó su lugar. Los fanáticos crearon más de 1.000 playlists, cuyos temas más elegidos son «Heartless” de The Weeknd, “Daddy Issues” de The Neighbourhood, “Stuntin’ Like My Daddy – Street” de Birdman y Lil Wayne, y “Dead of Night” de Orville Peck.

Por último, Fezco (Angus Cloud) fue otro personaje que obtuvo su propia playlist. El público se interesó por “Hit ‘Em Up” de 2Pac y Outlawz, “Money Trees” de Jay Rock y Kendrick Lamar, “Self Care” de Mac Miller e “Hypnotize” de Notorious B.I.G.