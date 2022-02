La «Ruta de la Seda», el puntapié para incrementar las inversiones chinas en Argentina

El presidente de Cámara Argentino China, Sergio Spadone, analizó la visita del presidente Alberto Fernández al país asiático y la situación comercial actual, en el marco de los distintos convenios bilaterales, entre ellos el de la Ruta de la Seda.

En diálogo con División Noticias, explicó que «el país forma parte de una iniciativa global del gobierno chino, en particular de Xi Jinping que, cuando asumió en 2013, impulsó esta idea; esto no tiene nada que ver con otras inversiones que van a venir, no son cuestiones vinculantes ya que las inversiones tienen que ver con un trabajo de 50 años y del crecimiento de las relaciones».

En cuanto a la Ruta de la Seda, «la iniciativa comenzó desde China hacia Occidente, pasando por Medio Oriente, donde China comenzó a hacer y estimular inversiones de empresas chinas en otros países para contar con infraestructura de transporte y comercio traducido en carreteras, ferrocarriles y vías férreas, además de la franja que es la antigua ruta marítima que vincula al sudeste asiático con el resto del mundo», apuntó Spadone, agregando que «en el caso de Latinoamérica, permitirá que al suscribir Argentina a este convenio, se visibiliza más a las empresas chinas que tienen interés en hacer inversiones en el exterior, tanto del Estado como privadas».

En el caso de Argentina, «nos beneficia en contar con esas inversiones para mejorar nuestra infraestructura, lo cual puede traducirse en carreteras, transporte férreo, vías férreas y contar con mejor infraestructura para salir hacia el Pacífico, a través de Chile, a través de túneles, carreteras y otras obras que nos permitan salir desde puertos como Valparaíso y San Antonio, hacia el continente asiático».