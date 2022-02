La cita Nacional Femenina, se jugará desde este viernes

Entre viernes y domingo, la ciudad de Puerto Madryn, precisamente en las canchas ubicadas en la zona del Boulevard Brown y Tehuelches, se disputará la Liga Nacional Femenina de Fútbol Playa.

De la competencia, que por primera vez llegará a arenas madrynenses, tendrá la participación de seis equipos nacionales y dos locales, como lo serán Arena Madryn y AFO.

El Fútbol Playa Femenino se define en Madryn

Bajo la organización de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Fútbol Playa y del Consejo Federal de Fútbol, y acompañado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, del 4 al 6 de febrero se desarrollará la Liga Nacional de Fútbol Playa Femenino “Fase Final Nacional” 2022.

Participarán los equipos clasificados del torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (2 equipos) y los equipos invitados o clasificados pertenecientes a las distintas ligas afiliadas al Consejo Federal del Fútbol Argentino (6 equipos).

Los participantes deberán inscribir un máximo de 10 jugadoras y 3 miembros del Cuerpo Técnico. La fecha límite para la carga en el sistema COMET será el día miércoles 02 de febrero a las 20 horas.

Será la primera vez en el país se disputará un torneo de estas características y Puerto Madryn ha sido elegido sede en ambas ramas, ya que no sólo recibirá al fútbol femenino en su versión playa sino que también se jugará el de masculino, del 17 al 20 de febrero con la participación de 12 equipos.

En cuanto a los equipos participantes, se encuentran Buenos Aires City, Argentino de Rosario, Club Atlético Barrio Norte (Bella Vista), Atlético Zelaya (Escobar), Villa Lynch (Rio Negro), Liga Culturan de Futbol (La Pampa), y los representantes locales, como ser Alianza Fontana Oeste y Arena Madryn.

La forma de disputa

Se jugará a dos zonas de 4 equipos cada una, en la que cada grupo jugará por el sistema todos contra todos a una sola rueda de partidos.

Los equipos ubicados en el primer puesto de cada una de las zonas más los equipos ubicados en el segundo puesto clasificarán para las semifinales.

FÚTBOL PLAYA – LIGA NACIONAL FEMENINA

EN PUERTO MADRYN – DEL 4 AL 6 DE FEBRERO

GRUPOS Y FIXTURE

Grupo A

Buenos Aires City

Alianza Fontana Oeste

Villa Lynch (Rio Negro)

Atlético Zelaya (Escobar)

1º Fecha

Atl. Zelaya (Escobar) vs. Villa Lynch

Bs. As. City vs. Alianza Fontana Oeste

2º Fecha

Bs. As. City vs. Atl. Zelaya (Escobar)

Alianza Fontana Oeste vs. Villa Lynch

3º Fecha

Atl. Zelaya (Escobar) c. Alianza Fontana Oeste

Bs. As. City vs. Villa Lynch

Grupo B

Argentino de Rosario

Arena Madryn

Club Atlético Barrio Norte

Liga Cultural de Fútbol (La Pampa)

1º Fecha

Liga Cultural de Fútbol (La Pampa) vs. Club Atlético Barrio Norte

Argentino de Rosario vs. Arena Madryn

2º Fecha

Argentino de Rosario vs. Liga Cultural de Fútbol (La Pampa)

Arena Madryn vs. Club Atlético Barrio Norte

3º Fecha

Liga Cultural de Fútbol (La Pampa) vs. Arena Madryn

Club Atlético Barrio Norte vs. Arg. de Rosario