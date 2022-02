Juntos por el 2023

Juntos por el Cambio conformó su Mesa Provincial con la mirada puesta en el 2023. Tras el apoyo recibido en las urnas en las legislativas 2021, Juntos por el Cambio prepara el terreno para lograr un resultado electoral similar en el próximo período electoral, porque su objetivo es ser gobierno.

Los referentes que integran la colación opositora, saben que las legislativas y las elecciones para gobernador no generan las mismas expectativas, y también son conscientes de que el peronismo no se dejará arrebatar el poder de manera silenciosa. La pregunta es, si está Juntos por el Cambio para dar esa batalle en 2023. Las fuerzas políticas que integran la coalición deberán atravesar un duro camino de negociaciones internas, porque probablemente sean más las diferencias que las coincidencias.

El objetivo de la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio, es «construir una propuesta programática fuerte y consolidar nuestra coalición. En estos tiempo logramos mucho, hay que seguir trabajando», afirmó la dirigente radical Jaqueline Caminoa.

«Estamos convencidos que Juntos por el Cambio será gobierno en el 2023 y queremos trabajar de manera diferente, priorizando el plan de gobierno», afirmó por su parte el senador nacional Ignacio Torres.

La suerte está echada, y el futuro de la coalición de Juntos por el Cambio está signado por la capacidad de negociación y acuerdos de sus integrantes, porque después de todo; no los une el amor, sino el espanto.