Hallaron dos esferas de vidrio en la cara oculta de Luna

El rover lunar Yutu-2, perteneciente a la misión Chang’e-4 de China, descubrió dos glóbulos de vidrio translúcido macroscópico durante su exploración del lado oculto de la luna. Este hallazgo ha sido obtenido con imágenes de la cámara panorámica del rover y podría ayudar a revelar la historia de los primeros impactos de la luna, según los investigadores que publican el estudio en Science Bulletin.

No se han obtenido datos de composición para los glóbulos, pero su morfología única y el contexto local sugieren que lo más probable es que sean vidrios de impacto (derretimientos de impacto anortosíticos apagados producidos durante los eventos de formación de cráteres) en lugar de ser de origen volcánico o entregados desde otros cuerpos planetarios, dijeron los investigadores, citados por Xinhua.

La anortosita lunar es una roca importante de las tierras altas lunares, que se formó en el océano de magma lunar.

Los investigadores dijeron que los glóbulos son diferentes de las perlas de vidrio muestreadas por las misiones Apolo, ya que son de mayor tamaño y exhiben colores.

Predijeron que los glóbulos de vidrio serían abundantes en las tierras altas lunares, proporcionando objetivos de muestreo prometedores que podrían revelar la historia de los primeros impactos de la luna.

La sonda Chang’e-4, lanzada el 8 de diciembre de 2018, realizó el primer aterrizaje suave en el cráter Von Karman en el Polo Sur-Cuenca Aitken en el lado oculto de la luna el 3 de enero de 2019. Hasta ahora, Yutu-2 ha viajado más de 1.000 metros al otro lado de la luna.

Raro pero no tanto

«Las esferas de vidrio registran información importante sobre la composición del manto y la historia del vulcanismo lunar y la formación de cráteres de impacto» afirman los autores. El programa Apolo ya recogieron muestras de este tipo. Pero el hallazgo de la misión Chang’e-4 es más inusual: las ‘perlas’ que han encontrado son de unos cuatro centímetros y presentan diferentes colores.

Si bien estas perlas no han podido ser analizadas en profundidad (ya que, de momento, solo se cuenta con su imagen) y aún no se conoce su composición, los investigadores chinos creen que estos vidrios se formaron a partir de las anortositas lunares, unas rocas ígneas muy abundantes que forman los ‘parches’ blancos que salpican la superficie de nuestro satélite, sobre todo en las tierras altas lunares. «El enfriamiento instantáneo podría formar eyecciones de vidrio distal», señalan.

Este tipo de formaciones no son muy inusuales, por lo que las esferas de este tipo deberían ser habituales en la Luna. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado objetos de este tipo, por lo que el equipo se plantea hasta qué punto este material abunda en nuestro satélite. Aún así, estos cuerpos podrían encerrar la historia de los primeros impactos en la superficie lunar.