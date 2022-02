Gimnasia perdió en su visita a QUIMSA

En la noche del jueves, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, cayó en su visita al Estadio Ciudad de Santiago del Estero, en su duelo ante QUIMSA, líder de la Liga Nacional de Básquetbol.

Fue derrotado de los dirigidos por Martin Villagrán por 89 -80. “El Verde” buscará su recuperación este sábado, cuando visiten a San Lorenzo desde las 11 horas.

Caída del “Verde” pero se sostiene dentro de los primeros puestos

El conjunto chubutense de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, perdió este jueves en la noche ante QUIMSA, puntero de la Liga Nacional de básquetbol por 89 -80, con el estadounidense Eric Anderson como máxima figura de la noche, tras sumar 31 puntos y 11 rebotes.

La jornada en el estadio Ciudad comenzó con un primer cuarto parejo y muy luchado. Quimsa con Evans empezó a anotar y así pudo sacar una leve ventaja sobre Gimnasia. Fue un episodio inicial bastante trabajado, que terminó 17-16 a favor de “la Fusión”.

En el inicio del segundo periodo el Verde lastimó con Mencia y Acuña, pero Quimsa encontró a un Iván Gramajo con total lucidez para definir en los mano a mano, que se acopló al habitual trabajo de Anderson en la pintura de la Fusión. Lo hecho por el extranjero fue determinante para mantener a su equipo en ventaja, y fue allí donde el dueño de casa logró sacar una buena ventaja en el tablero electrónico: 40-30 yéndose a los vestuarios.

Luego del descanso largo, Gramajo entró enchufado y siguió sumando para que Quimsa continúe estirando su ventaja. Así llegó a sacar una máxima de 16, aunque en la otra vereda Gimnasia jamás bajó los brazos y la remó de atrás, de la mano de Vega y Orresta. Los de Comodoro fueron limando diferencias y cerraron el tercer capítulo abajo por apenas cuatro puntos de diferencia (65-61), dejando un panorama abierto de cara a los últimos diez minutos.

Ya en el cuarto definitivo, Quimsa jugó con valentía y mucho coraje, sin dejar que las bajas que presenta por lesión o recambios expongan una merma en su nivel, ni que se sienta el cansancio acumulado. “La Fusión” mostró un muy buen juego colectivo, poniendo a Gimnasia contra las cuerdas y de la mano del tándem Anderson-Gramajo que no detuvo su buen andar y fue un relojito.

Así, dando un resto y plus importante en los minutos cruciales, y sabiendo aprovechar sus cartas claves, Quimsa venció al “Verde” por 89-80 pero los comodorenses, rápidamente buscarán la revancha, ya que este sábado, desde las 11 horas, jugarán en Buenos Aires ante San Lorenzo.

Los dirigidos por Martin Villagrán se sostienen en el tercer puesto de la tabla de posiciones, que lideran los santiagueños de QUIMSA y estando Peñarol en el segundo lugar.

Repudiables actitudes contra Sebastián Vega

Durante el juego de Gimnasia ante el anfitrión QUIMSA, un grupo de inadaptados a la vida en sociedad, propinaron una serie de comentarios xenófobos y expresaron actitudes repudiables para con el jugador del equipo comodorense, Sebastián Vega.

Al momento del jugador del “Verde” se disponía a lanzar tiros libres, recibió gritos discriminatorios, metiéndose con su condición sexual; lo cual derivó no solo en el repudio del resto del público presente, sino también en una leve suspensión del partido por parte de los árbitros que informaron al Comisionado Técnico la situación dada.

Con respecto a este hecho, desde redes sociales de medios de comunicación, periodistas, e incluso propios hinchas del básquetbol argentino en general, demostraron su intolerancia a este tipo de actitudes y destacaron la figura de Vega como persona y como deportista.

La Asociación de Clubes (AdC), en tanto, se expresó en un comunicado, en el que indica que “manifiesta su rechazo total a los hechos de público conocimiento ocurridos durante el partido entre AA Quimsa y Gimnasia de Comodoro Rivadavia con cánticos discriminatorios hacia el jugador Sebastián Vega”.

Sumando que “desde la AdC manifestamos nuestro repudio a lo sucedido. Nuestro estatuto se diseñó con el objetivo de tener tolerancia cero a la discriminación de cualquier tipo. De esta manera, se multará al club por los hechos ocurridos y las personas involucradas no podrán volver a ingresar al estadio”, expresó Gerardo Montenegro, Presidente de AdC.

Por su parte, el propio Vega, en su red social Twitter también dejó sus palabras, indicando que “después de lo sucedido ayer, lejos de sentirme decepcionado, me siento muy feliz. El apoyo se hizo sentir y eso habla de que ya no somos los mismos que antes, somos mejores personas. Gracias por el respeto y por tanto cariño por parte de todos; dirigentes e hinchas, gracias”.