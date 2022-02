Hay quienes opinan que Axel Kicillof se acerca al Presidente con la mirada puesta en 2023. El Gobernador bonaerense se montó en el avión que llevó la comitiva oficial a Moscú junto Alberto Fernández, generando toda clase de especulaciones sobre su vínculo actual con su madrina política, Cristina Fernández. Si bien es cierto que Kicillof no esperó señales cristinistas para expresar públicamente su apoyo al entendimiento con el FMI, no es menos cierto que Axel no es precisamente lo que se conoce como un «librepensador». Incluso hay quienes se animaron a especular que el acercamiento del bonaerense al Presidente es avalado por la propia Cristina que ante la inminente salida de Manzur del Gabinete, necesitará aliados con libre acceso a La Rosada. Después de todo, Kicillof no está en la lista de los favoritos de Máximo Kirchner, ni él en la suya. Sin embargo, todo parece indicar que Cristina confía en la lealtad del novel dirigente. Dejando de la lado las especulaciones, para gobernar el gran distrito de Buenos Aires, Kicillof necesita mantener buenos términos con Alberto y con Cristina. Gestos y señales están a la orden del día, la correcta interpretación de éstos es lo que marcará la diferencia.