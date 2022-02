Gandón pidió a los concejales «trabajar para nuestro pueblo»

El intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, encabezó el acto de inicio de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, donde trazó un balance y un análisis de lo realizado durante los dos primeros años de gobierno, como así también proyectó los distintos ejes de trabajo en los que se focalizará la gestión durante el 2022.

“Si creíamos que el 2020 iba a ser el año más difícil, les cuento que el 2021 no fue mucho mejor para la Comisión de Fomento de Puerto Pirámides”, reconoció, señalando que “además de la continuación de la cuarentena que hizo que muchas dependencias provinciales y nacionales no trabajaran presencialmente hasta pasada la mitad del año, demorando trámites y presentaciones, nos encontramos con un Ministro de Turismo, ahora ex ministro, que decidió desfinanciar a la Comuna al no depositar el 10% que le corresponde al Municipio en concepto de ingreso al Área Protegida”.

Coparticipación e inversiones

“Para que tengan una idea, a la Provincia ingresan fondos -hidrocarburos, gas, impuestos- que se coparticipan a los Municipios tomando como coeficiente la cantidad de habitantes. Pirámides recibe una coparticipación pequeña, proporcional a 1.000 habitantes, un poco menos que nuestra vecina localidad de 28 de Julio. Con eso debemos no solo sostener la estructura municipal, garantizando su funcionamiento, sino también garantizar los servicios a nuestra la comunidad y a las más de 200.000 personas que nos visitan año a año”.

“Del canon ballenero, la mitad corresponde por ley a Pirámides para sostener el sistema cloacal. No solo no alcanza, sino que a pesar de ser pagado en tiempo y forma por las empresas, históricamente llega al Municipio -en promedio- dos años más tarde. Y cuando las necesidades son diarias, el dinero devaluado no alcanza. Aparte de ese monto, la administradora nos envía -o debería enviar- el 10% del dinero por ingreso al Área Protegida, que nos permite estar al día con proveedores y realizar mantenimiento a los vehículos de servicio, entre otras responsabilidades. Al no contar con ese ingreso, el Municipio no pudo cumplir algunos objetivos como por ejemplo contar con el sitio web municipal, reparar la máquina retroexcavadora, señalizar los senderos y colocar mobiliario urbano. Y eso nos lleva a plantearnos como objetivo para este año aumentar la recaudación, a través de una tasa de embarque y del pago por uso de la zona portuaria o predio ballenero. Esta temporada se embarcaron más de 100.000 turistas para avistar ballenas, y el cobro de esas tasas nos permitirá mejorar los servicios y a la vez embellecer al pueblo con miradores, mobiliario urbano y otros proyectos que mejoren la calidad del espacio público, que es nuestro, pero también es del mundo. Somos Patrimonio de la Humanidad”.

Transparencia

“A pesar de no disponer de fondos durante el año pasado y gracias a un programa del Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Turismo y Deporte, pudimos colocar cartelería en playa, camping, sanitarios públicos, ruta y ejido urbano y podemos contar con un nuevo sitio web turístico que es elogiado por todos los visitantes. El sitio no solo cuenta con un excelente diseño, sino que además ha mejorado sustancialmente la experiencia de usuario, ya que no es necesario tener que hurgar en menúes ocultos, sino que toda la información está a mano. Nuestro sello es la transparencia”.

Destino Starlight

“Otra particularidad son los contenidos, que fueron trabajados en forma participativa con algunos sectores, por ejemplo el de avistaje de ballenas, que contiene información consensuada con todos los miembros de la cámara de empresas de avistaje.

Decidimos aprovechar la baja que tenemos desde mayo hasta mediados de junio y así fue como nació la idea de una cuarta temporada, la Vigilia, que vamos a trabajar en mayor profundidad este año, para ofrecer una alternativa diferente que permita aprovechar la paz y las playas solitarias, con actividades que vayan desde los retiros espirituales y prácticas de yoga en la playa, hasta disfrutar de nuestro cielo nocturno y, por supuesto, venir a esperar las ballenas junto a nosotros. De la Vigilia surgió la idea de explotar el hermoso cielo nocturno que tenemos y postularnos como Destino Starlight, y hoy estamos en camino a la certificación.

¿Por qué es tan importante la conservación del cielo nocturno? Porque un tercio de la población mundial ya no puede ver la Vía Láctea y el 80% de los habitantes del planeta vive bajo cielos contaminados. Nosotros tenemos millares de estrellas al alcance de nuestra vista”.

"Por eso en el año 2007 se firmó la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno en la que participaron, y son firmantes, la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo, el programa El Hombre y la Biósfera, la Unión Astrofísica Internacional y la Convención RAMSAR, todos ellos, organismos que otorgan las distinciones que ya tenemos y esto no hará más que reafirmar y posicionar mejor nuestro destino en el mundo".

«Nuestro cielo es único»

"Mantuvimos una reunión con la astrofísica Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight con sede en las Islas Canarias, para obtener la certificación de Puerto Pirámides como Municipio Starlight, impulsando el desarrollo sostenible a través del turismo de estrellas, que permite singularizar el cielo de cada lugar, que es único e irrepetible.

De esta manera, aspiramos a generar un nuevo atractivo turístico para Puerto Pirámides como son los miradores de estrellas, y poner en valor nuestro cielo a través de la conservación del paisaje nocturno”.

Luminarias LED

“Este proyecto viene concatenado con otro: para certificar como Destino Starlight, el alumbrado público no debe ser contaminante, por lo que presentamos un proyecto ante Obras Públicas de Nación, que fue aprobado y está próximo a ejecutarse: el mismo se denomina ‘Luminarias y Pavimento Adoquinado Puerto Pirámides’ y consiste en la provisión y colocación de artefactos LED de última generación en las arterias principales de nuestra localidad. El sistema será controlado por una computadora para que a la medianoche las luminarias bajen su intensidad a la mitad.

En el sector de la terminal se colocarán farolas con LED que están pensadas para alumbrado de espacios verdes decorativos o públicos.

También se ejecutará el pavimento adoquinado en el sector aledaño a la plaza principal. Nuestro compromiso se traduce en hechos y en proyectos ejecutivos, y no en meras gacetillas y expresiones de deseo. Decimos y hacemos”.

Obra pública

“Este es el primero de varios proyectos de obra pública que serán presentados este año, y para fortalecer el área, desde octubre de 2021 contamos con una Secretaría de Obras Públicas, a cargo de la arquitecta Sofía Mansilla Martín, quien complementa el equipo junto con la arquitecta Silvana Arrieta, secretaria de Obras Particulares.

Desarrollo sostenible

“Por eso en el año 2007 se firmó la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno en la que participaron, y son firmantes, la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo, el programa El Hombre y la Biósfera, la Unión Astrofísica Internacional y la Convención RAMSAR, todos ellos, organismos que otorgan las distinciones que ya tenemos y esto no hará más que reafirmar y posicionar mejor nuestro destino en el mundo”.

“Mantuvimos una reunión con la astrofísica Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight con sede en las Islas Canarias, para obtener la certificación de Puerto Pirámides como Municipio Starlight, impulsando el desarrollo sostenible a través del turismo de estrellas, que permite singularizar el cielo de cada lugar, que es único e irrepetible.

De esta manera, aspiramos a generar un nuevo atractivo turístico para Puerto Pirámides como son los miradores de estrellas, y poner en valor nuestro cielo a través de la conservación del paisaje nocturno”.

Junto con Sofía, desarrollamos los proyectos que vamos a presentar este año, que son el Proyecto de Pluviales y Cisterna, Pavimento al ingreso al sector del Basural, Cordón Cuneta y Adoquinado en Calles Varias, Veredas Públicas, Nuevos Piletones para el Sistema de Desagüe Cloacal, Reutilización de Aguas Grises y Proyecto y Construcción de Fijación de Lengua Medanosa en Pirámides».

El agua, un recurso esencial

“No puedo dejar de mencionar el problema más profundo que padecemos desde hace más de dos décadas, que se agravó en los últimos años debido al crecimiento de nuestro pueblo en cuanto a emprendimientos y edificaciones, el cual no estuvo acompañado por un crecimiento en los servicios.

Desde octubre, nuestra comunidad quedó atrapada en medio de un conflicto entre la Cooperativa y la Dirección Provincial de Servicios Públicos. El 22 de ese mes, la Dirección General de Servicios Públicos comenzó a operar la planta desalinizadora, quedando la Cooperativa a cargo de la distribución de agua a través de la red y de la apertura de válvulas, lo cual no está ocurriendo. Gracias la colaboración de Vialidad Provincial y ahora con la recuperación del camión Ford Cargo, desde el Municipio estamos repartiendo agua a los hogares donde no llega a través de la red, atendiendo las necesidades inmediatas, porque esa es nuestra responsabilidad primordial como funcionarios públicos”.

Aportes que no llegaron

“El Municipio recibió reclamos y cartas documento de vecinos reclamándonos por la distribución, y solicitando que el Municipio abonara viajes de acarreo de agua para solventar a todo el pueblo.

Les quiero contar que el Municipio aún está pagando la deuda de viajes de agua del año anterior, cuando el actual Ministro de Infraestructura se comprometió a enviar un Aporte del Tesoro Provincial que jamás llegó. El Municipio de Pirámides no dispone de capacidad financiera para solventar la compra de viajes de acarreo o la reparación de la planta, eso es responsabilidad de la Provincia”.

Reclamos y respuestas

“Lo que hicimos desde el Ejecutivo fue gestionar soluciones ante el Ministro de Infraestructura, y la respuesta nos sorprendió tanto como los va a sorprender a ustedes: el Ministerio ‘iba a asistir a los pobladores, pero de ninguna manera iba a hacerlo con los turistas que pagan 7000 pesos por noche’, desconociendo la importancia de Puerto Pirámides como destino turístico. No somos diferentes a otros pueblos de la Provincia que tampoco tienen agua, y también tienen problemas de energía. Lo que marca una diferencia es que recibimos 200.000 turistas al año y el agua no alcanza para la prestación de servicios. Al negarnos el agua, nos niegan calidad de vida y la posibilidad de desarrollo”.

Proyectos ante Nación

“Por ese motivo, y luego de que la Provincia nos ignorara durante meses, decidí acudir al Gobierno Nacional, donde fui muy bien recibido por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien a su vez gestionó una reunión con el subdirector del Ente Nacional de Obras Hídricas de la Nación (ENOHSA) para comenzar a darle curso al proyecto de una nueva planta desalinizadora para Puerto Pirámides”.

“Asumí este compromiso en 2019 y sigo trabajando para solucionar los problemas de agua que históricamente padece nuestro pueblo. Juntos, vamos a poder dar vuelta esta página.

Este que tengo en mis manos, es el proyecto de la Planta Desalinizadora Chilena, que presenté ante el Ministerio del Interior en 2019, cuando era intendente electo, y desde fue remitido al ENOHSA, donde, por ahora, es solo un título ya que resta complementar la iniciativa desarrollando los aspectos relacionados con el almacenamiento y la captación de agua de mar, que requieren de la participación de personal técnico”.

Planta desalinizadora

“Oportunamente, convocamos a la Cooperativa para completar el proyecto en conjunto, pero por motivos que escapan al ejecutivo municipal, esa reunión nunca ocurrió.

Por eso nos encontramos trabajando con la empresa chilena AquaVant y junto a ellos trabajaremos con técnicos del ENOHSA en los aspectos mencionados anteriormente, referidos a la captación y almacenaje, los cuales explicaré en detalle en su debido momento”.

“Una de las cosas que me quedó en claro luego de la reunión en ENOHSA es que no existe ningún proyecto presentado por la Provincia de Chubut para que Puerto Pirámides pueda tener agua. Solamente existe un título: ‘Acueducto Puerto Madryn-Puerto Pirámides’, con un costo estimado de 5 millones y medio de dólares: proyecto sin desarrollar. Papel picado”.

“La compra de una planta desalinizadora containerizada que produzca 500.000 a un millón de litros, mas el almacenamiento, más el nuevo sistema de captación, si bien todavía no tenemos los números finales, no llega a los dos millones de dólares de costo, en comparación con los cinco millones y medio de dólares de un acueducto desde una ciudad que se ve obligada a cortar el agua durante el verano, con lo cual el Estado gastaría todo ese dinero para que estemos en la misma situación en la que estamos hoy. Más papel picado”.

Mesa de Trabajo Participativa

“Remitiéndonos a los hechos concretos y dejando a un lado el pensamiento mágico de algunos, vamos a inaugurar este año una mesa de trabajo participativa: la Mesa de Desarrollo Local, que no pudimos poner antes en funcionamiento debido al aislamiento en el contexto de la pandemia. Se trata de un espacio de análisis y consenso de proyectos y propuestas, que además monitoree los avances de gestión. Esta mesa estará conformada con representantes del gobierno municipal y representantes referentes de la Sociedad Civil. En ella vamos a tratar todos los proyectos relacionados con el desarrollo de la Aldea, incluyendo la redacción y puesta en vigencia del código de convivencia vecinal”.

“Este espacio, además, será depositario de una carpeta de proyectos para que, cuando dejemos la gestión, esos proyectos queden a disposición de quien me suceda y de la comunidad. Es muy importante contar con proyectos ya listos para presentar, esto es algo que demanda tiempo”.

“Para que tengan una idea, el proyecto de luminarias LED implicó dos meses de presentaciones entre la parte técnica y la parte administrativa. No es levantar un teléfono y pedir ‘mandame 200 luminarias’: conlleva dedicación, una memoria descriptiva, planos, datos, cálculos, cómputos de materiales, notas, documentación oficial, cuentas especiales en el banco nación que demandan muchas horas, días de trabajo y recurso humano. La carpeta de proyectos, y su concreción, será uno de los legados de esta gestión”.

Reactivación turística

“Esta gestión puso y seguirá poniendo foco en nuestra principal actividad: el turismo. El año 2021 estuvo signado por el trabajo dedicado a la reactivación turística después del año de pandemia que nos forzó a paralizar nuestras actividades. El objetivo fue claro, Puerto Pirámides en un destino seguro capaz de continuar recibiendo turistas, así ahí fuimos y la principal actividad económica del pueblo fue en franca recuperación. Nuestra localidad obtuvo el Sello Safe Travel como destino seguro. Los protocolos oficiales de bioseguridad e higiene necesarios para éste contexto se realizaron a mitad del año 2020, se colaboró con la puesta en marcha de los mismos, acompañando a los prestadores y se constató su aplicación y posterior funcionamiento mostrando el trabajo realizado y la puesta a punto de la oferta”.

“Durante la temporada estival del 2021 el comienzo fue paulatino, similar al movimiento que se produjo a nivel provincial y nacional ante la incertidumbre que a muchas personas aún les generaba trasladarse fuera de sus residencias pero gracias al trabajo realizado de protocolos y a la excelente campaña de vacunación que se realizó en el pueblo el movimiento fue cambiando”.

Cientos de miles de turistas

“A partir de la apertura de la Temporada de Ballenas el día 2 de julio, la fluidez de turistas comenzó a elevarse de manera constante y permanente llegando a números récords, superiores al año 2019, anteriores al inicio de la pandemia.Durante la Temporada de Ballenas ingresaron a Puerto Pirámides 171.500 personas y realizaron la navegación más de 100.000 turistas. El ingreso durante el mes de enero de éste año fue de 54.500 personas prácticamente triplicando el ingreso de enero del año pasado y logrando el 100% de ocupación durante los fines de semana y de casi del 80% durante la semana. La recuperación que vivimos fue impresionante y se debió al compromiso y a los objetivos planteados”.

Difusión del destino

“Fortalecimos la imagen a través de una constante y fluida publicación en nuestras redes sociales con imágenes de turismo en la naturaleza, ballenas, caminatas en la playa, senderismo, avistaje de avifauna, kayak y todas las actividades de turismo aventura que ofrece nuestro pueblo.

Mantenemos una constante interacción con nuestros actuales y potenciales clientes en las redes, logrando llegar a las decenas de miles de seguidores en nuestra cuenta de Instagram ‘Descubrí Puerto Pirámides’ en el mes de noviembre. Diseñamos los códigos QR que se exponen en la Oficina de Informes Turísticos para que el turista pueda llevarse y conservar en su teléfono”.

Accesibilidad

“Entre ellos están el mapa de nuestro pueblo con las referencias de ubicaciones de las distintas ofertas gastronómicas, de actividades, de alojamiento y de servicios generales y los QRs específicos para el listado de alojamiento y de las diversas actividades de las que pueden disfrutar las personas con los contactos pertinentes. Participamos de la edición 2021 de la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, participando en el stand de la provincia de Chubut como uno de sus destinos principales, acción que nos permitió interactuar con potenciales turistas, medios de comunicación y promotores de destinos.

Establecimos un convenio con la Universidad San Juan Bosco con la cual hemos mantenido distintos encuentros y en conjunto realizaremos encuestas de satisfacción y de origen de los turistas para lograr un conocimiento real del segmento que nos visita a fin de enfocar medidas de publicidad y promoción hacia ellos.

Nos encontramos en contacto permanente con las Secretarías de la Comarca con las cuales coordinaremos cursos de capacitación para promover la calidad y la formación de los informantes turísticos”.

Turismo nacional

“Adherimos a diferentes programas del Ministerio de Turismo de la Nación como así también del de Economía para lograr capacitaciones y subsidios que nos permitan mejorar como destino.

Somos miembros activos de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes que busca mejorar la sostenibilidad, sustentabilidad y accesibilidad a los destinos impactando directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la experiencia turística de los visitantes.

Durante éste año seguiremos trabajando en el posicionamiento del destino como atractivo de naturaleza con múltiples actividades y servicios”.

“Buscamos fomentar y aumentar la afluencia de turistas durante meses de bajo movimiento para romper con la estacionalidad con propuestas diferentes, por ejemplo continuaremos trabajando en el establecimiento de Destino Starlight. Trabajaremos el proyecto de Patrimonio Cultural Histórico, como nuevo producto turístico. Continuaremos con nuestra constante presencia en las Redes Sociales y en la asistencia permanente a turistas a través de nuestro mail, consultas telefónicas y vía redes. Fortaleceremos la presencialidad en Ferias y Eventos. Se trabajará en un plan de trabajo conjunto mancomunado entre sector público y privado generando alianzas estratégicas entre los distintos sectores para lograr objetivos que potencien el destino”.

Mejora del Camping Municipal

“Continuamos trabajando con parcelas en el Camping, este verano se agregaron más, y aún queda mucho por hacer, pero gracias a este parcelamiento pudimos implementar un sistema de reservas, que mejoró y ordenó el manejo del Camping Municipal. Es importante resaltar que las estadías se siguen cobrando mediante transferencia bancaria al Municipio, garantizando la transparencia en el manejo de los fondos. Vamos a seguir por este mismo camino en los próximos años de gestión, pero además vamos a incorporar el concepto de capacidad de carga dado que no podemos responder al turismo masivo, no solo por nuestro carácter de pueblo dentro de una reserva, sino por no contar con infraestructura y recursos humanos necesarios para satisfacer esa demanda”.

Sustentabilidad

“Pusimos en funcionamiento el Ecopunto cedido en comodato por el Ministerio de Ambiente de Chubut, encabezado por el ministro Eduardo Arzani. El Ecopunto es operado por personal municipal y cuenta además con puertos USB solares para cargar el celular. También ordenamos el sector de compactadoras, colocamos un portón con cartelería alusiva y estamos adquiriendo volquetes para diferentes tipos de residuos. El recambio de compactadoras no es el adecuado, por eso a veces el hecho de tener las compactadoras llenas nos entorpece la recolección y solicitamos una compactadora adicional a la Administradora, aun sin respuesta”.

“Desde el Ejecutivo vamos a volver a pedirle al Concejo que se trate el Plan de Regularización de Construcciones presentado por la Secretaría de Obras Particulares, para lograr un ordenamiento de las edificaciones existentes, y poner un punto final a las irregularidades y las excepciones, para ordenar todo y poder empezar a construir el Pirámides que todos queremos, un Pirámides que respete las normas y garantice equidad”.

Asistencia social

“Desde el área de Desarrollo Social se asistió a más de 40 familias de Puerto Pirámides y playas aledañas. Adultos, adultos mayores, jóvenes, estudiantes y niños.

Fueron asistidas con bolsones de alimentos de primera calidad, leña, gas, combustible para el traslado de alumnos, turnos médicos y trámites urgentes, con pasajes para el traslado de alumnos y traslados a Puerto Madryn, y con medicamentos aquellas personas para las que es imposible acceder a ellos. También se brindó acompañamiento personal a los vecinos que necesitaban realizar trámites para jubilaciones y pensiones.

También, mediante un convenio entre el Municipio y el Banco del Chubut, logramos visitas de personal de la entidad bancaria para atender a nuestros vecinos y evitarles turnos y viajes a Puerto Madryn para realizar trámites bancarios”.

«Un Estado más eficiente»

“Empezamos a cumplir con el objetivo de redimensionar el Estado y hacerlo más eficiente, aprovechando personal de planta permanente que tiene el enorme potencial para desarrollar tareas ejecutivas: este es el caso de Deportes, donde debido a que Juan Vázquez tuvo que dedicarse de lleno a un emprendimiento gastronómico, asumió en su lugar Carlos Canero, quien se desempeñaba en al área de Servicios y hoy nos sorprende con su habilidad para la organización de eventos deportivos a gran escala, convocando visitantes regionales y nacionales”.

Equipo de trabajo

“Agradezco el acompañamiento de mi equipo del ejecutivo Municipal, y también quiero dar un agradecimiento enorme a todo el personal administrativo que trabaja con un gran compromiso: Sandra, Magali, Sitto, Patricia, Marcela, Agustina, Claudia, Natalia, Verónica y un agradecimiento también para al personal de Servicios Darío, Chochi, Gerardo, Pepe, Pocho, Hugo, Rubén Lombardi, Rubén Franco, José María, Sebastián, Leo, Ricardo y Andrés.

Quiero agradecer especialmente a todo el personal del Hospital a través de su director Hugo Castro, con quien trabajamos en conjunto durante toda la pandemia y hoy tenemos al 98% de la población vacunada con las dos dosis y a más del 80% vacunada con la tercera dosis.

Sobrevivimos juntos esta pandemia, con un pequeño porcentaje de afectados y sin lamentar ningún fallecido”.

“Trabajemos para nuestro pueblo”

“Estamos en la apertura de las sesiones legislativas, y mi mensaje para nuestros concejales es independiente al espacio político que integren: trabajemos para todos los vecinos de nuestra comunidad. Es nuestro deber y responsabilidad como funcionarios públicos, es aquello para lo cual nos eligieron y todo lo realizado nunca será suficiente. Surgirán contingencias, diferencias y situaciones que demanden el 110% de nuestra dedicación. Pero para eso estamos en el lugar que hoy nos toca ocupar, y que ocupamos con orgullo: para dar respuestas, brindar soluciones y mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos y vecinas”.

“Este año Pirámides volverá a florecer, a brillar, y los invito a trabajar juntos para que cada vecino y cada visitante tenga el acceso a los servicios que merece, y, en definitiva, para que podamos acceder a la calidad de vida que merecemos”, finalizó Gandón.