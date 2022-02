Éxodo en Ucrania: más de medio millón de personas ya abandonó el país

En el quinto día de la invasión rusa a Ucrania, más de 500.000 personas huyeron hacia países limítrofes. Según informó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, a partir de la ofensiva de las tropas rusas, los civiles buscan protección en países vecinos como Polonia, que ya recibió a 281.000 refugiados; Hungría (84.586); Moldavia (más de 36.000), Rumania y Eslovaquia (más de 30.000 entre ambos).

Otros 34.600 ucranianos migraron de emergencia a otros países europeos.

“Estos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados, estas personas son europeas”, expresó el primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, al referirse a los ucranianos, sumando a ello que «estas son personas inteligentes y educadas, no es la oleada de refugiados a la que estábamos acostumbrados, a personas de las que no estábamos seguros de su identidad, personas con pasados oscuros, que podrían haber sido terroristas”.