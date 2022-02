Estrenan documental sobre la vida del cantante cordobés Fabian Show

El domingo pasado se dio el pre-estreno del documental de Daro Ceballos «Que no se acabe el show», una historia sobre la vida de Fabián Show. Fue en el ciclo «Cine bajo las estrellas» en Villa María, Córdoba.

“Que no se acabe el show” es el documental que recorre la vida del artista de Bell Ville, que desde su irrupción en 2012 en la televisión con su participación en Sin Codificar ha cosechado miles de adeptos en las redes sociales, y que antes y después de su muerte se ha convertido en una figura de culto.

“La aproximación a él fue desde la simpatía. Hay algo extraño que pasó siempre con él: cuando aparece alguien bizarro que no conocés en una fiesta, no siempre es aceptado de primera. Y Fabián lograba eso, la gente se prendía de entrada. Verlo era muy divertido”, explicó Ceballos a La Voz. .

Respecto a la película, el cineasta declaró: “Nos enfocamos en la historia de un tipo que quiso cumplir su sueño de ser cantante y a su forma le salió bien. Pero fue una persona normal que se terminó convirtiendo en alguien ‘fuera de lo normal’. Yo en lo personal no hago consumo irónico de ningún tipo, con él me divertía en serio”.

El proyecto del documental empezó en 2017, y logró recopilar los testimonios de la familia y amigos más cercanos del artista. Fue un trabajo con mucho esfuerzo que llevó 5 años para terminarlo. “Fuimos filmando de a partes, siempre a los tropezones y buscándole la vuelta para llegar al próximo día de rodaje. Somos independientes, nuestro presupuesto fue nulo y el espectador debe entender las dificultades que afrontamos”, contó Ceballos.

¿Quién fue Fabián Show?

Marcelo Fabián Pereyra, más conocido como «Fabián Show», nació en Pozo del Molle y se crió en Bell Ville junto a sus 13 hermanos. El reconocido artista era admirado por sus shows nocturnos de cuarteto en Córdoba.

Antes de comenzar su carrera, fue jardinero y también arreglaba bicicletas, además podía darse manía desde la herrería hasta arreglar cerraduras.

En 2008 empezó su carrera sin ningún recorrido musical. Viajaba por los pueblos cercanos para hacer espectáculos, fiestas de cumpleaños y casamientos con su alma cuartetero. Los seguidores de su zona lo podían ir a ver los jueves, viernes, sábado y domingo en el boliche que hacía su performance.

La gente empezó a reconocerlo por su aparición en programa Rincón de Amigos de Bell Ville, junto a «Pichirica» y la bailarina del programa conocida como «la Rosalía». También hizo varios discos. “Fabian Show no tiene una voz especial pero sí van a encontrar alegría y entrega”, había comentado el protagonista en uno de los programas de Rincón de Amigos.

En 2012 llegó al programa televisivo Peligro: Sin Codificar y logró llegar a un gran público. “Quizá algo de su forma histriónica de bailar, de interpretar las canciones, una pizca de locura en lo que era él como artista, cautivaba a la gente», contó el director del documental.

A los 50 años y luego de ocho años de haber comenzado su carrera, en 2016 sufrió un accidente de tránsito que le quitó la vida. Fabián volvía de un show en Ucacha cuando se estrelló contra una columna en la ruta 9, luego de que su camioneta diera varias vueltas.

Sin dudas «Fabián Show» es un caso particular, afortunadamente pudo disfrutar del éxito aunque la muerte lo haya encontrado trágicamente. Sus videos en las redes suman millones de reproducciones y son celebrados por el público por la alegría que trasmiten, esto es sin dudas el mejor legado al que cualquier artista podría aspirar.