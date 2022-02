“El Verde” y una clara victoria ante Ferro

Gimnasia y Esgrima volvió a sacar la chapa de candidato en su casa y derrotó a Ferrocarril Oeste, otro duro rival en su lucha por ubicarse cada vez más arriba en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Básquet.

“El Verde”, se impuso por 90 a 70, logrando su séptima victoria al hilo en condición de local en el “Socios Fundadores”.

Gimnasia es imbatible como local

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, recibió en el “Socios Fundadores” a Ferro Carril Oeste en lo que pretendía ser una noche emocionante, con diversos factores que hacían de este un juego distinto al resto.

En primera instancia, este encuentro era el último que iba a disputar Gimnasia en condición de local por el mes de febrero, el segundo era la cercanía a una fecha muy especial, en el que el hincha palpitó la futura celebración de su 103° Aniversario del domingo.

Otro de los focos de la noche apuntaba por el lado emotivo debido a la pérdida que sufrió en horas de la mañana el técnico del local, Martín Villagrán, tras el fallecimiento de su padre, por el cual se realizó un minuto de silencio previo al partido con una lluvia de aplausos posteriores que tocaron, seguramente, la fibra más íntima de un técnico tan querido para el conjunto patagónico.

Ya en el desarrollo del partido, Gimnasia comenzó rápidamente a buscar inclinar la balanza a su favor y se colocó arriba con una ventaja de siete tantos que no duró mucho, debido a que ese comienzo poco alentador de la visita fue remontado rápidamente a partir de la eficacia en tiros de larga distancia por parte de Ferro.

Gimnasia no se estancó tras el acercamiento repentino de su rival en el marcador, y nuevamente sacó a flote lo mejor de su juego, con un gran aporte por parte de Roberto Acuña desde la zona pintada, sumado a los aciertos de Elliott y Vega desde larga distancia (26-17).

El arranque del segundo cuarto encontró al local un poco más desconcertado y rápidamente Pablo Osores convirtió tres triples de manera consecutiva para igualar el marcador en menos de tres minutos (26-26).

Esta etapa previa al entretiempo se disputó al golpe por golpe, en un juego que se igualó y tomó un atractivo distinto, más picante, con mayor roce, en donde la gente del verde intentó hacerle sentir la localía al conjunto de Caballito que igualmente nunca titubeó y se mantuvo firme hasta el cierre en donde el local fue un poco más eficaz y se fue al descanso con una ventaja de cinco puntos (40-35).

En la vuelta del entretiempo, el juego continuó igual de parejo y luchado, con Gimnasia que supo mantener la ventaja, pero con el rival al acecho durante gran parte del cuarto. En el momento en el que el verde patagónico comenzó a tomar nuevamente una considerable ventaja, en la pista comenzó a subir nuevamente la temperatura, con momentos de mucho roce en los que también supo aprovechar el local jugando con la desconcentración del rival y marcando una diferencia de catorce tantos para llegar al último cuarto un poco más tranquilo (64-50).

Rápidamente en el cuarto final, Ferro comenzó a mostrar una gran efectividad de cara al aro, principalmente desde la mano de “Nachito” Laterza que aproximó a su equipo y lo mantuvo en juego debido a sus tiros de larga distancia.

Posteriormente, los dirigidos por Federico Fernández no supieron mantener ese ritmo mostrado en los primeros minutos del cuarto, en gran parte debido a la muy buena actuación defensiva de Gimnasia y su alto grado de eficacia que le permitió lograr una nueva victoria en el Socios previo al viaje a Santiago del Estero.

El máximo anotador del encuentro fue Sebastián Vega, que claramente también fue la figura del equipo conducido por Martín Villagrán con 18 puntos, 6 rebotes y 4 recuperos. Por su parte, en Ferro se destacaron Juan Ignacio Laterza y Jonatan Torresi con 11 anotaciones.