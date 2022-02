El auto a “gasura” pasó por Comodoro camino a Ushuaia

Edmundo Ramos es un ingeniero mecánico de Córdoba que está cumpliendo su sueño, unir La Quiaca con Ushuaia a bordo de su invento. Un coche impulsado por el gas producido por la combustión de basura en vez de petróleo, “como los millones de coches en todo el mundo, que lo usan como si fuera que no se va a acabar nunca”, señaló en declaraciones a AZM TV Canal 9 de la Patagonia en su paso por Comodoro Rivadavia.

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”, señala Ramos, recordando la década que viene trabajando en su proyecto, “en 2018 construí mi primer gasificador de basura, que produce ‘gasura’, lo encendí y me quedé tan impresionado por la potencia de la ‘gasura’ que me dije que era como el GNC, puedo alimentar un motor con esto”.

Ya planteado el desafío, Ramos puso manos a la obra, “como no conseguí un Delorian, el auto de Volver al Futuro que funcionaba con basura, compré una Ford Falcon Ranchera”, y añade: “Fueron dos años muy duros de prueba y error, hasta que al final, el 2 de octubre del 2019 salgo por primera vez a la calle con un vehículo funcionando a basura”.

Como Ramos aún no terminó el proceso de la patente de su invento, no está seguro si este es el primer vehículo argentino en funcionar con basura, o si directamente “si ese día fue la primera vez que un auto en la historia de la humanidad salió andando con basura”. De lo que sí está seguro es que este proceso es revolucionario, además de que los gases que emite su coche son menos contaminantes que cualquiera de los vehículos que usan derivados del petróleo.

Números

El vehículo funciona con el gas de la quema de basura seca, no es un biodigestor que elabora gas metano, sino que trabaja con el humo que genera su combustión, que pasa por algunos filtros para finalmente entregarle la energía necesaria al vehículo para tener una autonomía de más de 500 km y llegar a más a 115 km por hora en velocidad.

Ahora, Edmundo y su esposa continúan su viaje hacia el sur, hacia la ciudad más austral de la Argentina, Ushuaia, en Tierra del Fuego. Mientras tanto, podemos seguir sus aventuras a través de su página en Facebook, www.facebook.com/Autoabasura, donde también están todas las especificaciones técnicas y planos de su vehículo para que todo aquel aventurero y visionario como él pueda copiarlo.