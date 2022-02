Denuncian a comisario por violación

Una mujer de 41 años denunció que fue abusada sexualmente por un comisario de la localidad de Florencio Varela, en Buenos Aires, en el interior de la propia comisaría. Asimismo, advirtió que el atacante continuó ejerciendo funciones en el cargo a pesar de la denuncia radicada por el hecho que ocurrió hace casi un año.

Según el testimonio de la víctima, el episodio tuvo lugar el 30 de abril del 2021 y el comisario denunciado siguió al frente de la seccional hasta hace pocos días.

La mujer, esposa de un policía del destacamento, concurrió a realizar tareas de limpieza y, siempre según la denuncia, fue violada por el comisario en una de las oficinas.

La denuncia recayó en la Fiscalía 10 de Florencio Varela y conformó el expediente de Investigación Preparatoria 010730/21, siendo el juzgado interviniente el número 8, a cargo del doctor Villagra, quien rápidamente expidió una orden de restricción perimetral para impedir el acercamiento del comisario a la denunciante o bien a su entorno familiar.

«Yo fui a dar una mano, a limpiar las oficinas porque mi marido estaba enfermo y no podía. Nunca imaginé que me iban a violar en una comisaría y menos un comisario», dijo la víctima en diálogo con la prensa, agregando que, al momento del ataque sexual, el comisario estaba vestido de uniforme, tenía un arma en el cinturón y le hizo señas para que no gritara.