Cuida lo que dices…

La única forma de interpretar la realidad lo más fielmente posible, es cuestionarse lo que tan válido y seguro creemos. Es así que si elegimos citar a otros para dar cuenta de nuestras ideas, deberíamos estar seguros de que aquella cita nos representa. En tren de citar a otros, recordaremos aquella frase que reza: «Hay tres cosas que no vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida». Pues he aquí un ejemplo, el vicegobernador Ricardo Sastre, uso su cuenta de Twitter para citar una conocida frase: «La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan». Así puesta en escena, resultaría reflexiva. El punto es que esa frase se le endilga a Erich Alfred Hartmann, apodado «Bubi» por sus camaradas y «El Diablo Negro» por sus adversarios soviéticos. Fue un piloto de cazas alemán durante la Segunda Guerra Mundial y el más exitoso as de la aviación en la historia de la guerra aérea. Su frase refleja la conclusión a la que seguramente llegan los soldados en el campo de batalla, después de vivir los horrores de la guerra y luchar por sobrevivir, describiendo lo absurda que es. Sin embargo, a pesar de la «reivindicación», por decirle de algún modo, que se ha hecho de este personaje so pretexto de su excelsa cualidad al mando de una aeronave, nada cambia el hecho de que combatió a la órdenes de Hitler, siempre en el frente oriental. No ahondaremos aquí en los pormenores de la vida de Hartmann, pero si podemos señalar sin lugar a dudas que se trata de un personaje polémico. Todo soldado, en toda guerra argumentará que estaba al servicio de su país, su bandera, su pueblo. Pues bien, los actos de Hitler han sido juzgados por la historia como atroces, y nada de lo que él o su ejército hayan hecho tiene justificativo alguno. Claro está que alguien tiene que pagar por la responsabilidad de los actos excesivos en combate, y los demás «solo obedecían órdenes», pero cuando de trata del nacionalismo alemán de la Segunda Guerra Mundial, pues habría que irse con cuidado. A saber, no es que cambie la percepción de la verdad según quien la exprese, sino los intereses que mueven a quien las expresa. La invasión Rusa en Ucrania es un asunto que nos debe interesar y preocupar a todos, pero sería conveniente que los políticos argentinos, sea quien sea, se ocupen de atender los serios problemas que aquejan a la ciudadanía y en lugar de buscar frases hechas en internet para parecer elocuentes. Chubut está a días de iniciar un nuevo ciclo lectivo y uno de los gremios docentes ya anunció un paro por 72 horas. Ese debería ser un asunto urgente para la dirigencia política de Chubut, en lugar de cavilar frases «manyadas» para justificar un «like» en redes sociales.