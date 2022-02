“Correr la Copa Bora, es un sueño cumplido”, dijo Vázquez

La pilota de automovilismo Andrea Vázquez, dará un nuevo paso en su carrera como deportista, al participar el fin de semana venidero de la Copa “Desafío Bora”, a disputarse en la ciudad de Viedma, Rio Negro.

Radicada en Sarmiento, Vázquez desde hace unos 10 años se dedica al deporte motor, compitiendo en campeonatos chubutenses y ahora, por primera vez, lo hará en una divisional nacional y compartiendo pista únicamente con pares pilotas.

Andrea Vázquez vive su sueño en la Copa Desafío Bora

Este domingo, en la Fecha del Turismo Carretera que se disputará en el Autódromo de Viedma, capital de Rio Negro, se competirá a la vez como divisional “telonera”, la Copa “Desafío Bora”.

En esta oportunidad, la carrera que contará con despliegue en pista de los Volkswagen Bora, tendrá como participantes únicamente a pilotas: una de ellas, será chubutense, tratándose de Andrea Vázquez.

Oriunda de Sarmiento, con más de 10 años de experiencia en el automovilismo chubutense y regional, Andrea tendrá su oportunidad de medirse en un certamen nacional y sobre ello, dialogó con el programa ´Hay otra verdad´ de AZM Radio.

Consultada por sus sensaciones sobre su presente, aseguró que “estoy feliz de representar a Chubut en esta Copa Bora, integrada por mujeres pilotos de todo el país. Feliz, otra palabra no existe. Desde el año 2010 estoy corriendo en nuestra provincia. Somos pocas las mujeres que corremos en Chubut y ahora tengo la posibilidad de llegar y encontrarme con pilotas de todo el país: de Jujuy, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén…”.

“Tengo el objetivo de llevarme la Copa a Chubut”, aseguró Vázquez, con pleno sentido competitivo, compartiendo a la vez como fueron sus inicios en este deporte y más aún en un ámbito tradicional machista pero que, con paciencia y trabajo, va reconvirtiéndose esa construcción: “al inicio fue raro, porque yo empecé en tierra en Sarmiento desde 2019 corrí asfalto en Trelew y Comodoro, en pista luego. Es un ambiente la mayoría de varones, aunque siempre están sus familiares acompañando, pero no con pilotos mujeres. En deportes en grupo no podes competir a la par con el varón, cosa que si deja el automovilismo. Yo compito con hombres y así ganás experiencia”.

“La experiencia de haber corrido en pistas en Trelew, Comodoro, Puerto Deseado, te ayudan un montón. Me siento segura para el fin de semana. Es la primera vez que competiré ante mujeres”, analizó Andrea Vázquez, sumando, entre risas, que “en mi auto tengo el slogan que dice anda vos a lavar los platos. En esta carrera no lo podré poner (risas)”.

Sobre la categoría

Contando más detalles acerca de esta Copa Desafío Bora de la que será parte este fin de semana, Andrea detalló que “es una sola carrera, organizada por el Gobierno de Rio Negro, que auspicia el Turismo Carretera (TC). Lo que quería la Gobernadora (Arabela carreras) es que corrieran mujeres. Son Volkswagen Bora, tienen jaula antivuelco, butacas, cintos, toda la seguridad pero mucho lo de auto de calle. Tiene caja de auto de calle, no secuencial. No es una categoría anual, ni hay ranking. Pero lo que hizo esta provincia fue contratar esta categoría y darnos lo autos para que la corramos nosotras”.

Ganando espacios laborales y deportivos

Además de pilota, Andrea Vázquez es Fiscal en Jefe en la ciudad de Sarmiento, desempeñándose también en su vida laboral en un ámbito habitualmente conformado por hombres pero que, ella supo ganarse su lugar: “en mi ámbito laboral es bastante machista. En los cargos altos, la mayoría son varones los que llegan. A nosotros nos cuesta más llegar. Pero ahora soy Fiscal en Jefe. Además ahora el Superior Tribunal tiene a dos mujeres integrándolo”, contó.

“Cuando llegué a Sarmiento hace 18 años, era la única mujer integrando el lugar. Fui rompiendo estereotipos. Ahora en la Fiscalía de Sarmiento somos la mayoría mujeres, tenemos solo un varón”, sumó Andrea.

Sobre como conviven su trabajo y su carrera como deportista, Vázquez aseguró que “mi trabajo es prioridad”, agregando que “es lo que me permite hacer este deporte que amo. Cuando no puedo correr por razones laborales, no corro. Mi trabajo es prioridad”.

Su pasión

Destacando a la vez que “para mí el automovilismo es una pasión. Es mi cable a tierra. En mi trabajo, veo cuestiones que son tristes, nada agradables, nada lindo. El automovilismo es mi cable a tierra, donde me desenchufo de todo eso. Ayuda a mi salud mental, a despegarme de tantas pálidas”.

Su familia, la acompaña en cada competencia, sobre lo cual Andrea cuenta: “tengo dos hijos, uno de 14 años, Julián y el de 9 que se llama Matías. Con este último, el primer mes de embarazo, no sabía que lo estaba y corrí con él en la panza. Paré durante el embarazo y después cuando cumplió un mes, volví al automovilismo. Él se crió en el Autódromo. Estoy en Viedma con Matías y mi marido, que me acompañan. El automovilismo lo hacemos en familia, es un fin de semana que una comparte con ellos”.

Sueño cumplido

Por último, Andrea Vázquez sobre sus sueños, no dudó en asegurar que “mi sueño es llegar a una categoría nacional”, reconociendo entre risas que “por una cuestión presupuestaria y de edad, no creo que llegue (risas). Las chicas que van a correr este fin de semana, son todas jovencitas, podría ser la madre (risas)”. “Aunque quieras o no, ahora será una categoría nacional en la que estaré. Si surge la oportunidad de correr afuera, iré. Pero con esto, es un sueño cumplido”, confesó la pilota que el domingo, buscará quedarse con la Final de la Copa Desafío Bora.

Contará con transmisión de la TV Publica desde las 11 horas, mientras que la prueba del Desafío Bora, será desde 11:15, por lo que el automovilismo chubutense, estará atento y atentas a lo que suceda con Andrea Vázquez, que buscará dejar en lo más alto al deporte motor provincial.