Biden confirmó sanciones económicas a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden afirmó que Rusia está comenzando una invasión a Ucrania y, en caso de que no desistan, prometió imponer sanciones comerciales más severas que durante la Crisis de Crimea de 2014.

Desde la Casa Blanca, Biden confirmó que, en estrecha coordinación con aliados y socios, aplican sanciones para imponer costos a Rusia en respuesta a las acciones del lunes.

El Presidente de EEUU aseguró que aumentarán las sanciones a medida que aumente el accionar de Rusia en los términos de las últimas horas.

Proceden sanciones de “bloqueo total” en dos grandes instituciones financieras rusas: VEB y su banco militar, y sanciones integrales sobre la deuda soberana rusa.

«Eso significa que hemos aislado al gobierno de Rusia de la financiación occidental”, dijo Biden en conferencia de prensa en la Casa Blanca, y explicó que Rusia, “ya no puede recaudar dinero de Occidente y no puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los mercados europeos”.

Biden anticipó que, en los próximos días, impondrán sanciones a las élites rusas y sus familiares: “Participan en las ganancias corruptas de las políticas del Kremlin y deberían compartir también el dolo”, dijo.

El Presidente norteamericano, celebró que Alemania garantice que el gasoducto Nord Stream 2, no avance.