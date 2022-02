Aseguran que durante el 2021 creció el turismo internacional

Según datos del INDEC, y con signos de recuperación a pesar de la pandemia, en su última medición correspondiente al mes de diciembre de 2021, el crecimiento del turismo internacional hacia la Argentina fue de un 372,1% interanual.

En diciembre de 2021, se estimó un total de 66,3 mil llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó un aumento interanual de 339,3%.

Turismo receptivo

Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, 27,5%; seguidos por el bloque “Estados Unidos y Canadá”, 23,0%.

Se registraron 1.327,1 millas de pernoctaciones de turistas no residentes. La estadía promedio de los turistas no residentes fue 20 noches. La mayor estadía promedio se disminuirá en los países que conforman “Resto de América”, con 26,2 noches; luego le siguió Europa, con 26,1 noches.