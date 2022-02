Argentina «está lista para negociar» la soberanía sobre las Islas Malvinas

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, habló sobre la disputa por la soberanía de las islas ante el Reino Unido.

En diálogo con División Noticias, remarcó que «estamos listos para negociar» y sostuvo que «el Derecho Internacional establece la obligación de negociar entre ambas partes; además de diferentes declaraciones de Naciones Unidas, el Comité de Descolonización y declaraciones de cuanto órgano o foro regional existe».

«Nuestra posición es esta: queremos retomar la discusión sobre la soberanía, sabemos sobre las reticencias británicas, pero en el mundo, no cumplir con el Derecho Internacional tiene costos en la reputación, por lo tanto nosotros señalamos que el Reino Unido, con esta persistente resistencia, de algún modo está incumpliendo las reglas del juego, por eso es tan importante que Argentina siga sumando apoyos en la reivindicación de la soberanía», manifestó Carmona.

Asimismo, el Secretario planteó la necesidad de «abrir un proceso de negociación que le permita a la Argentina recuperar el ejercicio efectivo de su soberanía sobre nuestras Islas Malvinas» y señaló que «negociar no quiere decir ceder, sino buscar puntos de entendimiento a los efectos del cumplimiento de determinados objetivos; la Constitución Nacional es muy clara al respecto y establece que las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son argentinos, eso no se negocia ni discute, no es lo que se está planteando; sí, se plantean los términos y condiciones en las que se pueda recuperar el ejercicio de la soberanía, lo cual debe ser discutido por las partes».