A juicio por robar con un arma a un sereno en comercio de Playa Unión

La jueza de garantías María Tolomei resolvió enviar a juicio oral y público a Brandon Duarte que en octubre del año 2019 junto a otro individuo que no pudo ser identificado, le robó dinero y un teléfono celular a un sereno que cuidaba una propiedad en Playa Unión. Para amedrentarlo usó un arma de fuego cuya condición de disparo no pudo ser acreditada durante la investigación que llevó adelante la Fiscalía de Rawson.

La decisión se tomó este jueves en una audiencia preliminar en donde el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Fernando Rivarola, por un lado, y el Ministerio Público de la Defensa representado por el defensor general Miguel Moyano, se pusieran de acuerdo en los aspectos básico de lo que será el debate.

Moyano no realizó observaciones a los hechos tal como fueron descriptos por Rivarola, a la imputación escogida y a los testimonios y pericias que serán tenidas como pruebas.

El hecho se produjo en la madrugada del 13 octubre 2019 en un local comercial de Playa Unión donde Miguel Giménez se hallaba trabajando de sereno. Los ladrones rompieron una placa de durlock y amenazando con el arma a Giménez le exigieron dinero. Así, con dinero en efectivo y con el teléfono celular del sereno, se alejaron del lugar. La investigación policial y de la Fiscalía de Rawson permitió luego imputarle el hecho a Duarte, que ahora deberá enfrentar un juicio oral en su contra.

La calificación legal escogida por los acusadores, fue la de robo agravado por el uso de armas cuya condición de disparo no pudo ser acreditada. Un tribunal unipersonal llevará adelante el Juicio Oral cuya fecha deberá ser fijada por la Oficina Judicial de Rawson.

El imputado siguió la audiencia preliminar a través del sistema de video conferencia y durante la misma, prefirió guardar silencio.