Waiwen no pudo con AMuVoCa en los partidos de preparación

En los partidos amistosos de preparación de cara a su participación en la Liga Federal de Vóley, el equipo de Waiwen de Comodoro Rivadavia, jugó ante sus pares de AMuVoCa.

Fueron derrotas para los comodorenses, que cayeron en sets corridos ante los santacruceños con parciales de 17-25, 14-25 y 21-25. En tanto que en femenino, Waiwen Fucsia superó 3-0 a Waiwen Blanco (25-19, 25-19 y 26-24).

En ambas ramas, Waiwen jugó amistosos pensando en la Liga

Lamentablemente, no salió todo como lo planeó la organización del Club Waiwen de Comodoro Rivadavia, jugándose únicamente dos partidos, uno femenino y uno masculino, en los cotejos organizados como preparación de cara a su participación próxima en la Liga Federal de Vóley a jugarse en San Juan.

A primera hora del jueves y ante la falta de equipos en la región que jueguen la Liga Femenina (Municipal Trelew desistió de participar), las chicas de Waiwen se dividieron en dos elencos y el Fucsia se impuso al Blanco por 3-0 (25-19, 25-19 y 26-24).

La Asociación Municipal de Vóleibol El Calafate tuvo inconvenientes en el viaje y arribó muy tarde a la ciudad, por lo que en la noche del jueves, solamente se jugaron dos sets en masculino.

En la mañana del viernes, ambos equipos disputaron un encuentro informal en el entrenamiento y el triunfo correspondió a los calafateños por 3-0.

A la tarde se jugó el partido amistoso oficial y nuevamente los del El Calafate se impusieron en sets corridos con parciales de 25-17, 25-14 y 25-21. Las chicas no pudieron jugar debido a un brote de Covid que afectó a varias integrantes del plantel.

Si bien no fue como se había previsto, los amistosos fueron de utilidad para el Lic. Lisandro Luppo, DT de Waiwen, ya que le permitió evaluar el rendimiento del equipo de cara a la competencia que se jugará en San Juan del 10 al 19 de febrero de 2022.

Al término del encuentro, Luppo manifestó que “estos partidos (el de la mañana y el de la tarde) frente a un rival que disputará una instancia superior, nos sirvieron para ver dónde estamos parados y ver cómo se ensamblaron las nuevas incorporaciones. También, para evaluar bajo presión, los aspectos que hemos trabajado en los entrenamientos”.

“El saque fue uno de los fundamentos que no funcionaron como se esperaba, así que vamos a trabajar en eso. Aún tenemos un mes para entrenar y en ese tiempo, aunque no es mucho, vamos a poner énfasis en los puntos que tenemos que mejorar”, aseguró.

Próximamente, se juega la Copa Comodoro

Durante los días 28, 29 y 30 de enero se jugará una nueva edición de la «Copa Comodoro» con rivales a confirmar, pero es probable que jueguen la Escuela Madrynense y AMuVoCa en varones.

Mientras que en mujeres se están haciendo contactos para conseguir rivales de jerarquía.

AMuVoCa jugará la Liga Nacional

Luego del partido, los santacruceños siguieron viaje a Villa María (Córdoba) en donde jugarán la Liga Nacional de Vóley A2.

Los calafateños integran la zona A con, además del rival del debut, Salta Vóley, Ferro Carril Oeste, Instituto Carlos Pellegrini, Para Rowing, Regatas Corrientes y Regatas Santa Fe.

Martín Scholz arbitrará la Liga Nacional

El Árbitro Nacional comodorense fue designado por la Secretaría Nacional de Arbitraje para desempeñarse como juez en Liga Nacional de Vóley Masculino A2 que comenzará el próximo domingo.

El Prof. Diego Martín Scholz, partió junto con la delegación de AMuVoCa hacia la ciudad de Villa María (Córdoba).