Verano récord: con 22 millones de turistas en menos de un mes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló los primeros datos sobre la temporada de verano 2022, la cual tan solo lleva dos semanas y ya movilizó a unas, 22 millones de personas a lo largo de todo el país con un gasto promedio de $3600 diarios.

Así lo destacó el secretario de Prensa de la entidad, Salvador Femení, en diálogo con Radio Provincia. «Hasta el momento está siendo una temporada exitosa. Ahora en enero hay destinos como Mar del Plata, Mar de las Pampas y Pinamar con ocupación arriba del 95%”, afirmó.

Respecto a lo que se espera para febrero y marzo, Femení también pronosticó buenos resultados, con expectativas por encima del promedio de los últimos años: «Preveíamos que iba a ser fuerte el movimiento de turistas, teniendo en cuenta que hace un año no pudo vacacionar la gente», explicó el representante del CAME.

Histórico

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, destacó desde Mar del Plata que la Costa Argentina ha registrado unos 10 millones de viajeros en los últimos 25 días, un ejemplo de que se trata de la «temporada más importante de la historia», según sus declaraciones a la Agencia Télam.

Además, el funcionario indicó que a fines de la temporada 2021/2022 el registro de turistas que se acercaron al mar argentino podría estar «por encima de los 20 millones».

Pese a que desde su cartera sí esperaban que los números actuales superaran a los de la prepandemia, el ministro de Turismo se sorprendió al constatar que esta será la mejor temporada en los últimos 10 años tanto en la cantidad de turistas como en el gasto promedio.

En base a los datos de la CAME de este miércoles, Lammens analizó: «Ver que en 25 días de temporada los números marcan 10 millones de turistas, cuando una temporada buena era de 15 y 17 millones, me hace pensar que estaremos por arriba de los 20 millones, lo que marcaría que estamos frente a la temporada más importante de la historia». (Fuentes: CAME, Télam, El Cronista)