Una marcha con funcionarios

La movilización que convocó un sector del kirchnerismo para protestar contra la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero exhibe otro factor de disenso en el Gobierno del Frente de Todos. Si bien hay quienes toman distancia, algunos dirigentes expresaron abiertamente su respaldo. Desde el sector más cercano al Presidente se observa una postura antagónica a la movilización, no se descarta la presencia de funcionarios este martes en la marcha. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, están entre los que afirmaron que participarán de la convocatoria. La posición adoptada por esos funcionarios no se alinea con la que expresó días atrás la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien señaló que la administración de Fernández no toma postura sobre las marchas que organizan ningún sector político y social.