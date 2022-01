Un hombre murió ahogado en cercanías de Los Cipreses

Este sábado en horas de la tarde, en cabaña «Los Rebeldes», a escasos metros Los Cipreses, a orillas del río Grande, la policía tomó conocimiento que Fernando Javier Astiz (48) Ezequiel Astiz (23) y Antonio Ramón Cabrera Ruiz (45), se sumergieron para nadar en el río Grande, pero uno de ellos no logró sortear la corriente.

La ambulancia a cargo del doctor Roberto Alonso estuvo en el lugar, al igual que personal de Bomberos.

Se iniciaron las tareas de rastrillaje en embarcaciones y con buzos. Poco después de las 17 horas, lograron hallar el cuerpo sin vida de Cabrera Ruiz, quien según se pudo saber, es oriundo de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Constatada la muerte, toma intervención el fiscal de turno, quién no habiendo indicios de criminalidad, decide que la muerte no será judicializada.