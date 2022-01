Tras la protesta de Neil Young, Spotify incluirá una advertencia en los contenidos sobre coronavirus

Luego de que el músico Neil Young decidiera quitar su música de Spotify por mantener en su catálogo un podcast que difunde mensajes antivacunas y teorías conspirativas sobre la pandemia, el CEO de Spotify, Daniel Ek, reveló nuevas reglas de la plataforma y un nuevo enfoque para manejar la información relacionada con el coronavirus, incluida una advertencia al respecto a los episodios de podcast que contienen discusiones sobre el virus.

En una declaración, publicada en el sitio web de Spotify recogida por el portal especializado The Hollywood Reporter, señaló que el servicio de audio fue creado «para permitir que los oyentes de todo el mundo escuchen y disfruten el trabajo de los creadores de todo el mundo», señaló debido a las preguntas que en los últimos días manifestaron los usuarios sobre las políticas «y las líneas entre lo que es y no es aceptable».

Si bien la declaración no hace referencia a ningún caso específico, se produce después de que el músico Neil Young decidiera eliminar su música de Spotify debido que la plataforma decidió mantener el podcast «The Joe Rogan Experience», un podcast exclusivo de Spotify que, entre otras cosas, incluyó en diciembre pasado una entrevista al reconocido escéptico de las vacunas, el Dr. Robert Malone, quien promovió teorías sobre las vacunas contra el COVID.

Poco después de que Young tomara la decisión de retirar su catálogo, la cantante canadiense Joni Mitchell y el músico Nils Lofgren siguieron su ejemplo y se refirieron a una carta abierta enviada a Spotify por 270 profesionales de las comunidades científica y médica, pidiendo al servicio de transmisión que aborde la información errónea distribuida en la plataforma.

«Hemos tenido reglas vigentes durante muchos años, pero es cierto que no hemos sido transparentes en cuanto a las políticas que guían nuestro contenido de manera más amplia», continuó la declaración de Ek.

Y agregó: «Esto, a su vez, generó preguntas sobre su aplicación a problemas graves, incluido el Covid-19».

En ese sentido, Spotify explicó que tiene «la obligación de hacer más para brindar equilibrio y acceso a información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas que nos guían en este momento sin precedentes».

Por eso, Ek señaló que las advertencias que incluirá su contenido dirigirá a los oyentes a los últimos datos e información compartidos por profesionales médicos y científicos y autoridades sanitarias de confianza de todo el mundo.

Además, la plataforma probará formas de destacar sus reglas a los creadores y editores para aumentar la conciencia de lo que es aceptable. (Fuente: Télam)