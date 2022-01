“Tortu” Deck regresaría al Real Madrid

Tras algunos meses en el Oklahoma City Thunder de la NBA, equipo que confirmó su corte hace algunas horas, el alero argentino Gabriel Deck, estaría cerca de sellar su regreso al Real Madrid de España.

“Tortu”, volvería al equipo “merengue” en el que durante tres años, ganó gran cantidad de competencias, desde las Ligas ACB como así también las Euroligas.

Vuelta al Madrid para Deck

Según indica el Diario AS de España, el basquetbolista argentino Gabriel Deck, “estará a disposición de Laso la próxima semana y firmará por lo que resta de temporada y dos más”.

El informe del especializado medio español agrega que “en el acuerdo, el jugador se reserva la posibilidad de regresar a la NBA abonando una cláusula de rescisión de 2,5 millones de euros”.

Esta resolución, se da luego de que hace algunos días, el Oklahoma City Thunder de la NBA, lo cortara al alero santiagueño, que tras cumplirse las 48 horas desde que el equipo le rescindió su contrato, quedó libre para fichar en la NBA y fuera de ella.

De esta forma, “Tortu” decidiría volver a España y específicamente al conjunto “blanco” , club con el que el acuerdo está a punto de concretarse. Según el Diario AS, el Madrid se asegura a Deck por este año y dos más, con cláusula de salida hacia la NBA por 2.5 millones de euros.

Vale destacar que el santiagueño ex QUIMSA y San Lorenzo, jugó tres años en el equipo español y ganó todo lo que jugó, tanto a nivel español como europeo. En la NBA, vistiendo la camiseta del OKC, jugó 27 partidos, con 6 puntos, 2.7 rebotes y 1.7 asistencias de promedio entre el final de la 2020/21 y el inicio de la 2021/22.

Por estos momentos, el Real Madrid que sigue comandando su ex entrenador Pablo Laso, se ubica líder en la Liga ACB con solo una derrota en 15 partidos, seguido por el Barcelona (11-2), mientras que en la Euroliga se da la situación inversa.

De esta forma, según trascendió, Gabriel Deck viajaría a España en estos días para la revisión médica, superar esa evaluación y sumarse rápidamente al equipo.