The Wild: La leyenda del Rock – Parte 50

Por Carlos Alberto Nacher

Enero 2020: Música en el neuropsiquiátrico

Nos llevaron hasta él. Estaba sentado solo, en un banco del jardín, y repetía una y otra vez el estribillo de una vieja canción de THE WILD, “Perros del basural”.

Nos acercamos lentamente y tuvimos la siguiente conversación, que grabamos sin que él se diera cuenta.

– Buenos días, Don Adrián, mi nombre es Carlos Nacher, soy periodista, ¿Cómo le va?

– Yo no me llamo Adrián, no sé de dónde sacaron ese nombre. Yo soy Smog.

– Ah, disculpe entonces, señor Smog, ¿le podemos hacer algunas preguntas?

– Sí, pero deme un cigarrillo.

Le acercamos uno, se lo encendimos, y recién entonces lo notamos más calmado. Mientras, cotejábamos el rostro de este hombre, de mirada cansada, de aspecto hosco, como si tuviera una furia contenida por años, de arrugas pronunciadas, de pómulos hundidos, quizá por el excesivo consumo de alcohol, con la foto de Smog en 1973, un joven de rostro flaco. Y nos pareció que existían algunas leves similitudes entre ambos.

– Quería preguntarle, ¿Usted recuerda cómo llegó hasta aquí?

– No mucho, he perdido la bastante memoria. Pero sí recuerdo que una mañana desperté en una calle suburbana de Detroit, completamente sucio, entre contenedores de basura, con dolores de golpes en todo el cuerpo. No pude ponerme de pie, quedé allí unas horas, hacía mucho frío, hasta que unos hombres de blanco me subieron a una ambulancia y me llevaron a un hospital. Luego me sacó de allí el maldito, y por la fuerza, sedado, me trajo hasta aquí, donde estoy desde esos tiempos, y no me dejan salir.

– ¿Quién es el maldito?

– ¿Cómo quién es? Es Frank, por supuesto. Ese mal nacido.

– ¿Qué Frank? – Ya nuestra sorpresa se había convertido en estupor.

– Frank Spoth, el hijo de puta más grande de la historia.

– Señor Adrián, disculpe…

– Smog dígame. Soy Smog carajo!

– Sí, sí, seños Smog, ¿Usted fue músico?

– El mejor guitarrista de rock de todos los tiempos…

Nos miramos con Roxana y de pronto sacamos una guitarra que habíamos ocultado, una Fender Stratocaster roja como la que tocaba Smog en los setenta, y se la presentamos al viejo.

Los ojos se le iluminaron al verla. Temblando, la tomó entre sus manos, la acarició. Derramaba lágrimas de emoción mientras recorría el diapasón con sus dedos. Se cruzó la correa por sobre los hombros, acomodó el cuerpo de la guitarra lentamente, como si quisiera abrazarla para siempre. Sacó una vieja púa de un bolsillo del pantalón, tomó aire unos instantes, cerró los ojos, y con las manos temblorosas, pulsó las cuerdas con suavidad, pisando los trastes casi con miedo, con respeto.

Pero de pronto, ocurrió el milagro. Aún con la guitarra desconectada, aún fuera de una sala de grabación o de un escenario, aún en la soledad de un manicomio, todo se esclareció, la verdad fue develada.

El viejo comenzó a tocar, sin errores, el legendario solo de “Patsy loves me”, aquel tema que le hubiera dedicado a Patsy Hellington, el gran amor de su vida. Los dedos se deslizaban sobre las cuerdas como pequeñas hadas hermosas. Presionaba las cuerdas contra la madera, con fuerza pero con mucho amor. El sonido era perfecto.

El viejo siguió tocando, el rostro se le rejuveneció de repente. Reía, lloraba, gesticulaba de una manera tan maravillosa con cada nota, cerrando los ojos, abriendo la boca, girando la cabeza, que nos convencimos que aquella danza del rostro era el rictus más exacto de la felicidad pura.

Nos fuimos despacio, sin hacer ruido. Dejamos al viejo con su guitarra, no quisimos sacarlo de aquel trance en el que se encontraba, de aquel momento íntimo en el que lo llenaba una luz infinita como en un nirvana. Toda su vida se resumía en esos sonidos opacos, sordos, pero inigualables, prodigiosos que transmitían paz y energía al mismo tiempo. De la Fender desenchufada parecían brotar flores y aves que se elevaban al cielo azul de la tarde.

Lloramos en silencio. Efectivamente, era Smog, y lo habíamos tenido por unos minutos frente a nosotros. El mito estaba vivo.

Continuará…