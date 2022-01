Siccardi llega al ciclo Verano, Mar y Libros

En el marco del Ciclo Verano, Mar y Libros, este sábado 22 de enero a las 20 horas en el Ecocentro se presenta Fabián Martínez Siccardi, con su último libro “Los hombres más altos”.

Nacido en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1964, vivió en distintas ciudades de Argentina, Estados Unidos y España. Comenzó escribiendo relatos, algunos de los cuales fueron galardonados: “Memoria fotográfica” (segundo premio Hucha de Oro), “El santo invisible” (segundo premio Ciudad de Zaragoza), “Laika” (premio Alberto Lista; adaptado al teatro -por el propio autor- como Laika, no te escondas) y “If then a man” (finalista en el premio Glimmer Train Press; en coautoría con el sudafricano Arthur Rose). En 2012 publicó la novela juvenil “Patagonia iluminada”, y en 2013 publicó “Bestias afuera”, galardonada con el Premio Clarín de Novela. Es autor, además de: “Perdidas en la noche” y su reciente novela “Los hombres más altos”, cuya temática está directamente relacionada con nuestra Patagonia.

El Ciclo Verano, Mar y Libros continuará con Florencia Canale. La escritora y periodista estará en el Ecocentro el sábado 29 de enero, presentando su nueva novela “Pecadora. La pasión de Camila O’Gorman”.

En tanto, el sábado 5 de febrero el ciclo contará con la presencia del escritor y periodista Sergio Olguín, autor entre tantas obras de la saga de su personaje Verónica Rosenthal, que cuenta de cuatro libros: La fragilidad de los cuerpos, Las extranjeras, No hay amores felices y, recientemente, La mejor enemiga.

El sábado 12 cerrará el ciclo Luciano Lutereau, psicoanalista, doctor en Filosofía y uno de los comunicadores más relevantes de ambas disciplinas en la actualidad, autor de los ensayos “La comedia de los sexos” y “Crianza para padres cansados”.