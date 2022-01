Scaloni dio a conocer la lista de la Selección Argentina

Lionel Scaloni se dio a conocer la lista de convocados para los próximos partidos partidos que deberá afrontar la selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia. Aunque el conjunto nacional ya tiene en su bolsillo el pasaje al próximo Mundial de Qatar 2022, el entrenador Lionel Scaloni empezó a mostrar una confianza sobre la base de jugadores que viene utilizando y dejó afuera a algunos apellidos de buen presente que habían sido preseleccionados. El DT ya empieza a tener en mente cómo confeccionará la lista definitiva de futbolistas que irán a la gran cita de noviembre.

El dato saliente de la nómina es la ausencia del capitán Lionel Messi. Aunque era un secreto a voces que el DT le daría un descanso a la Pulga, la noticia se confirmó con la publicación de la convocatoria en las redes sociales de la AFA. Cabe recordar que el delantero del PSG pasó las Fiestas en su Rosario natal, donde se contagió de coronavirus, razón por la que demoró su regreso a Europa. Aunque ya cuenta con el alta médica, el jugador aún no ha podido volver a las canchas y desde el cuerpo técnico de la Selección han decidido preservarlo para que finalice su recuperación y pueda sumar minutos en su equipo.

Lo llamativo es que si bien se habían filtrado las citaciones de Giovanni Simeone y Nehuén Pérez, ninguno de los dos pasó el corte final y quedaron fuera de la convocatoria por el momento. Hace ya algunos días los clubes de estos futbolistas (Hellas Verona en el caso del delantero y Udinese en el del defensor) habían confirmado sus respectivas convocatorias a través de comunicados oficiales. Pero finalmente no figuran en la plantilla.

La lista publicada este lunes cuenta con 27 nombres y todavía está abierta la chance de que el entrenador sume algún apellido más antes de los compromisos ante Chile y Colombia, correspondientes a las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro ante la Roja será el jueves 27 de enero, a las 21.15, en el estadio Zorros del Desierto, ubicado en la ciudad de Calama a 2.260 metros sobre el nivel del mar, mientras que el cotejo ante el conjunto Cafetero se disputará el martes 1° de febrero desde las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Entre las apariciones sobresalientes se destacan los retornos del arquero Esteban Andrada que no estuvo en la última doble fecha ante Uruguay y Brasil. También figuran Lucas Ocampos y Alexis Mac Allister, otros dos apellidos que están en el radar del DT pero no han tenido suficiente espacio para mostrarse y deberán exigirse en esta doble fecha para batallar por un sitio en Qatar 2022.

A la espera de la resolución sobre lo acontecido en el partido ante Brasil, la Albiceleste se encuentra en la segunda posición de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 29 unidades, seis menos que los de Tite y compañía. Tras esta doble jornada, el conjunto nacional volverá a tener actividad el 24 de marzo, como local, ante Venezuela y cerrará su participación el martes 29 de marzo contra Ecuador.