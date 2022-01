Rawson implementaría un sistema digital en el Estacionamiento Medido

El secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Miguel Larrauri, confirmó que se establecieron diálogos para implementar un sistema moderno en el Estacionamiento Medido en la Capital. Universidades y empresas privadas ofrecen diferentes sistemas que son utilizados en varias ciudades del país y la provincia.

En el marco del plan de modernización del Estado municipal, el Poder Ejecutivo capitalino evalúa la implementación de un sistema digital en el Estacionamiento Medido, imitando a ciudades como La Plata, Junín, Buenos Aires o Esquel.

Este sistema permite a los conductores la autogestión del estacionamiento medido a través de una aplicación en cada Smartphone que se puede descargar en los sistemas operativos Android o IOS.

Desde la secretaría de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, sostuvieron que en las próximas semanas se abrirá un llamado a concurso para su implementación en el corto plazo.

El ejemplo que busca la Municipalidad de Rawson, es el sistema utilizado en Esquel donde le permite a los inspectores controlar a través de dispositivos móviles o de un escáner móvil, el área de estacionamiento.

Al mismo tiempo, el SEM a través de los celulares ofrecen un monitoreo por geo-localización del personal, la traza de los recorridos y el chequeo rápido con un reconocimiento de patentes, para transparentar el trabajo de control.

Otra de las ventajas, es que el sistema digital se caracteriza por ser una solución limpia y ecológica, ya que puede operar sin entorpecer la circulación de las personas, no requiere de talonarios de papel, no contamina y no requiere de electricidad como habitualmente sucede con otros dispositivos como los parquímetros.