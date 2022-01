¿Qué explica el carbono en Marte?

El Curiosity de la NASA ha servido de gran ayuda a los científicos después de haber analizado unos sedimentos en el cráter Gale de Marte para intentar determinar el origen del carbono en el planeta rojo.

Con este descubrimiento se intenta adivinar el origen de este material en Marte y los científicos han determinado que se pudo dar por 3 circunstancias: polvo cósmico, degradación del dióxido de carbono provocada por la radiación ultravioleta o degradación ultravioleta del metano producido biológicamente.

“Los tres procesos son poco convencionales”, explican los autores de estos tres escenarios, el artículo ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El Curiosity lleva recorriendo el cráter Gale desde 2012 y tras tomar muestras de capas de roca antigua los envía a la tierra para que sean analizados. Medir las cantidades del carbono en sustancia puede ayudar a averiguar detalles sobre como este llegó al planeta. El carbono tiene dos isótopos estables, 12 y 13.

Lanzamiento del Curiosity en 2012

El Curiosity aterrizó con éxito en el cráter Gale el 6 de agosto de 2012 y contaba con los instrumentos científicos más avanzados para determinar si existió vida en Marte y prepararse para la exploración humana. Poco después, el 28 de septiembre de 2012, el robot Curiosity encontró la prueba de que en Marte había agua.