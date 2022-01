Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez

La Diputación Provincial de Huelva, España, convocó al XL Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez del año 2020 en homenaje al gran poeta andaluz. El mismo tiene como objetivo promover e incentivar la producción literaria en el ámbito de la poesía.

Podrán concurrir todas las personas de cualquier nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en español y que no hayan sido premiadas en ediciones anteriores. Se podrá participar con dos obras diferentes como máximo. Por correo electrónico, sólo será admitida una obra por cada mensaje, hasta un máximo de dos por participante.

Los textos podrán ser de temática libre y con una extensión mínima de 500 versos en un único poema o en varios, originales e inéditos, no premiados, ni publicados o registrados. No se admitirán traducciones ni adaptaciones de otras obras, ni que estén pendientes de fallo de otro certamen.

Y se establece un único premio de 18.000 euros para el texto ganador.