Negociaciones contrarreloj

El Gobierno mantiene ingentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y habría llegado a un principio de acuerdo que se anunciaría este viernes y haría frente al pago de los u$s 730 millones que vencen de intereses con el organismo financiero. En un clima de tensión en los mercados, el dólar blue llegó a venderse a 223 pesos y a 235 el contado con liquidación. “Seguimos trabajando”, publicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de Instagram mientras transitan horas decisivas.

Hay plazo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta las 14 horas. La deuda no es grande, apenas u$s 731 millones que, de todos modos, tienen que salir de las flacas reservas que administra el Banco Central (BCRA). Pero con el acuerdo, la situación cambia.

Precisamente el acuerdo que se anuncie tiene logros del Gobierno. De hecho, esta vez el FMI no se mete con las reformas laborales, ni pide reformas en las jubilaciones. Es decir, si bien la letra chica se seguirá discutiendo, no hay en el comunicado que prepara el FMI, argumentos que indiquen cambios bruscos o reformas estructurales.

El presidente, Alberto Fernández, si bien se mostró crítico del FMI, nunca pidió no pagar. El ministro de Economía, Martín Guzmán, está convencido de que hay que pagar, mientras que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, decidió jugar fuerte hasta último momento.

Desde Tegucigalpa, donde llegó para acompañar la jura de la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, Cristina embistió contra el FMI y rechazó que se aplique un ajuste en la Argentina.

Expectativa de los mercados

Durante la semana, tanto la Casa Rosada como el Ministerio de Economía, dejaron trascender que el pago se hacía. Sin embargo, nunca se confirmó.

Lo que sí se confirmó es que las negociaciones con el FMI seguían y que se ultimaban los detalles para llegar a un acuerdo o avanzar en la línea de un acuerdo.

Por ahora el resultado se refleja en el mercado. Los bonos soberanos de Argentina cerraron en baja afectados por dudas sobre el desarrollo de las tratativas con el FMI.

Por su parte, el riesgo país volvía a superar los 1900 puntos, en medio de persistentes tomas de coberturas en divisas que presionan las plazas cambiarias alternativas.

Pero el problema no pasa por el vencimiento de los u$s 730 millones. Argentina, en realidad, busca reestructurar una deuda con el FMI de unos u$s 45.000 millones y debe enfrentar en el primer trimestre de este año vencimientos por unos u$s 4000 millones al organismo, en momentos en que las reservas del BCRA se encuentran limitadas.

«Seguimos trabajando”

A horas de cumplirse la fecha de vencimiento del primer pago de intereses del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán decidió dar un mensaje en los minutos más calientes de la negociación. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram: el funcionario emitió un escueto mensaje en el que evitó dar mayores precisiones, luego de que esta tarde empezaran a circular versiones en la prensa sobre la posibilidad de un acuerdo inminente y un supuesto anuncio para las próximas horas.

«Nada para comunicar», dijo Cerruti

El Fondo Monetario Internacional (FMI) convocó para este viernes a las 8 (hora en Washington) a una reunión virtual en la que el staff técnico del organismo informará a la junta directiva sobre el estado de las negociaciones con la Argentina.

En la tarde de jueves, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, señaló que las conversaciones entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario internacional «continúan sin que haya definiciones ni novedades que comunicar».

La declaración de Cerruti, realizada a través de su cuenta en la red social Twitter, fue publicada minutos antes de las 20, luego de que empezaran a circular versiones en la prensa sobre la posibilidad de un acuerdo inminente y un supuesto anuncio para las próximas horas.

«A esta hora las conversaciones entre el gobierno argentino y el @FMInoticias continúan sin que haya definiciones ni novedades que comunicar», dijo la portavoz presidencial.

Casi al mismo tiempo que el tuit de Cerrutti, un cable de la agencia internacional Bloomberg reportó que el FMI convocó a una reunión virtual (hora en Washington D.C.), para informar a la junta directiva sobre el estado de las negociaciones con Argentina.

Alrededor de las 21 del jueves, a través de su cuenta en la red social Instagram, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumó a las declaraciones de Cerrutti al asegurar que «seguimos trabajando» con el FMI.

Sin exigencia de “ajuste”

El Gobierno quiere asegurarse que el FMI reembolse a lo largo de este año -lo más pronto posible- los u$s4.500 millones que se pagaron al organismo durante el año pasado. Sería una manera de volver a contar con los DEGs que llegaron al país en septiembre del año pasado, pero se utilizaron para abonar los vencimientos.

La Casa Rosada puso como condición de que el acuerdo no se interprete como un «ajuste». Fue lo que la propia Cristina Kirchner puso como «exigencia» en público, durante el acto en la Plaza de Mayo por los festejos de los 38 años de la democracia.

Fuentes de Wall Street, una vez cerrados los mercados, también tenían la información de que el anuncio sería el viernes a las 10 de la mañana.