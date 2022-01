Meteorito en Estados Unidos crea una onda expansiva igual a 30 toneladas de dinamita

Según informaron desde la NASA Meteor Watch, el 1 de enero cayó en el condado de Washington en Pensilvania, Estados Unidos, un meteorito que generó una onda expansiva equivalente a 30 toneladas de dinamita.

El organismo indicó que, alrededor de las 11:20 horas, el satélite geoestacionario ambiental operacional GOES-R detectó una “fuerte señal de meteorito”, la cual se cree que fue el origen del estruendo. Asimismo, detalló que no se pudo ver el bólido porque el área estaba nublada en ese momento. Un día después publicó una actualización en la que se especificaba que una estación de infrasonido cercana al lugar de la deflagración registró la onda expansiva del meteoro al desintegrarse. Además, teniendo en cuenta que iba a unos 72.400 kilómetros por hora, se estima que el cuerpo celeste tenía cerca de un metro de diámetro y una masa cercana a media tonelada.

“Si no hubiera estado nublado, la bola de fuego habría sido fácilmente visible a la luz del día”, detallaron. Asimismo, según una estimación aproximada, el meteorito tenía un brillo 100 veces más fuerte que el que genera la luna llena.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó que el acontecimiento, que fue advertido por muchos lugareños, no estuvo relacionado con rayos en la zona, asegurando que la explicación más plausible es que «un meteoro explotó a algún nivel sobre el suelo».