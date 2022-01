Mantienen una “guardia de cenizas” en la zona afectada por el incendio al norte de Madryn

El director general de Defensa Civil, José Mazzei, informó que “este miércoles a las 16:40 horas declaramos al incendio como contenido, eso significa que no va a tener más propagación fuera del perímetro quemado; aseguramos con faja y con maquinaria de vialidad provincial, estamos manteniendo una guardia de cenizas por 48 horas. Dejamos en apresto maquinaria de la administración provincial de vialidad y dos aviones hidrantes, por la jornada de este jueves”. El funcionario detalló que «el fuego no avanza, no hay columnas de humo que se identifiquen dentro del perímetro, ayer la meteorología, a la tarde había 30 grados de temperatura, con viento constante de 45 km por hora y ráfagas de 60 km/h, aguantó toda la noche y sigue de la misma manera. Está pronosticado 34 grados de máxima para hoy, así que somos muy optimistas en que 24 horas poder declararlo controlado y pasdas nuevamente otras 24 horas declararlo extinguido”.

Rutas habilitadas

Sobre la rápida propagación del incendio, Mazzei explicó que “particularmente en la zona de la Península es que, como no hay ganado ovino, no comen el pasto seco que es el que está debajo de la tierra, y el índice de propagación fue muy elevado, y eso genera incendio inmediato con el piquillín”. En tanto, sobre las condiciones reinantes, el titular de Defensa Civil, manifestó que “las rutas están habilitadas, no hay humo, pero depende de las condiciones de viento que puede hacer que exista mucho polvo en suspensión. Por ello pedimos a la gente que transite que con mucha precaución”.

Alta propagación

Asimismo, Mazzei sostuvo que “normalmente en esta época del año, por una colilla de cigarrillo o por algún envase de vidrio se genera un foco ígneo a la vera de la ruta, y por la disponibilidad de combustible que tenemos de vegetación existe un nivel de propagación muy alta; el año pasado esa disponibilidad la tuvimos en marzo cuando pasó la catástrofe de la comarca andina, ese índice lo estamos teniendo ahora, y sumado al viento la propagación es muy grande”.

Por último, consultado sobre el origen del incendio, el funcionario señaló que “no lo pudimos determinar pero vamos a solicitar las pericias y analizar si corresponde hacer una denuncia penal”.