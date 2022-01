Madryn: cambio de horario del Plan Detectar

A partir de este lunes 17 de enero, el Plan Detectar de Puerto Madryn modificará su horario de atención. En este caso comenzará a atender a las ocho de la mañana y finalizará a las 12, cuando anteriormente los hisopados se realizaban entre las 10 y las 13. Además, ya no habrá atención por la tarde debido a que no se realizarán más testeos masivos.

Cabe recordar que solo se realizará el testeo a los casos con indicación de hospitalización por síntomas respiratorios y los casos sospechosos de los grupos de riesgo: más de 60 años con vacunación incompleta, diabéticos tipo 1 y 2, obesos, pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, personas con VIH, con insuficiencia renal crónica y embarazadas.

Los casos sospechosos que no pertenezcan a estos grupos se confirmarán sin la necesidad de un método de diagnóstico.

El Plan Detectar continuará funcionando en el Centro Modular Sanitario, ubicado en la intersección de Morgan y Victoria de Eizaguirre.